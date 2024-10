Stypendia w górę

Elbląscy sportowcy za zdobycie medalu igrzysk olimpijskich będą mogli dostać 5 tys. zł stypendium. To na razie pieśń przyszłości, na igrzyskach olimpijskich w Paryżu żaden z elblążan nie otarł się o podium. Na więcej pieniędzy mogą liczyć też elbląscy artyści. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (12 listopada) radni zajmą się projektami uchwał, które zwiększają wsparcie finansowe dla sportowców i artystów.

Proponowane kwoty stypendiów sportowych przedstawiamy w poniższej tabelce.

Stypendium Dotychczasowa wysokość Proponowana wysokość wg projektu uchwały zdobycie medalu w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich 1500 zł 5000 zł udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich 1000 zł 2500 zł zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata 800 zł 2000 zł zdobycie medalu w Mistrzostwach Europy 700 zł 1500 zł udział w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy 600 zł 1200 zł zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski Seniorów -złoty: 500 zł -srebrny: 400 zł -brązowy:300 zł -złoty: 1100 zł -srebrny: 900 zł -brązowy:700 zł zdobycie medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski juniorów, Mistrzostwach Polski juniorów młodszych, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: -złoty: 400 zł -srebrny: 300 zł -brązowy:200 zł -złoty: 900 zł -srebrny: 700 zł -brązowy:500 zł stypendium rozszerzono także o Mistrzostwa Polski Młodzików powołanie do kadry narodowej 200 zł 400 zł

Powyższe kwoty są kwotami brutto.

Dodatkowo rozszerzono katalog dyscyplin, których przedstawiciele mogą ubiegać się o stypendium o koszykówkę (nie wymieniono, o którą odmianę 3x3 czy 5x5 chodzi). - Taki wniosek wpłynął od jednego z elbląskich klubów sportowych w 2020 r. Ma to przełożenie w wynikach sportowych, koszykówka w ostatnich latach w naszym mieście odnosi liczne sukcesy – wyjaśniał Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w elbląskim ratuszu.

Zgodnie z projektem uchwały o stypendium będą się mogli ubiegać sportowcy, którzy osiągnęli sukcesy wymienione w powyższej uchwale w następujących dyscyplinach: boks, judo, kajakarstwo, karate, kick boxing, koszykówka, lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, short track, strzelectwo sportowe, szachy, szybownictwo, tenis stołowy, towarzyski taniec sportowy, triathlon, wrotkarstwo, zapasy, żeglarstwo oraz dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, mających znaczenie dla Elbląga.

W projekcie uchwały najciekawsze jest jednak to, czego w nim nie ma. Na dzisiejszym (28 października) posiedzeniu komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta radni nie zadali pytań w temacie stypendiów sportowych. Pytania mamy my:

- Pozostawiono zróżnicowanie stypendiów dla sportowców, którzy osiągnęli wyniki sportowe w konkurencjach zespołowych, które wynosi 75 proc. wartości w konkurencjach indywidualnych. Czy zbyt dużym wysiłkiem finansowym dla miasta byłoby zrównanie stypendiów za osiągnięcia w konkurencjach indywidualnych i zespołowych?

- Dlaczego zróżnicowano pod względem finansowym medale za Mistrzostwa Europy i Świata, kiedy dość często jest tam zbliżony, bardzo wysoki poziom sportowy? Czy zbyt dużym wysiłkiem finansowym dla miasta byłoby zrównanie stypendiów za osiągnięcia w tych zawodach?

Karolina Kardas, elbląska malarka (fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl)

- Pozostawiono widełki czasowe co do okresu przyznawania stypendium. Obecnie mogą zostać przyznane od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Niektórzy elbląscy sportowcy zwracali uwagę na otrzymanie stypendium tylko na kilka miesięcy i postulowali przyznawanie stypendium tylko na okres 12 miesięcy.

- Dlaczego nie zróżnicowano sukcesów w konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich?

Dla artystów też więcej pieniędzy.

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej będą rozpatrywane też projekty uchwał zwiększające wsparcie finansowe dla elbląskich artystów i ludzi sztuki. Ich wysokość przedstawiamy w poniższej tabelce.

Nagroda lub stypendium Dotychczasowa wysokość Proponowana wysokość wg projektów uchwał Nagroda Artystyczna prezydenta 4 000 zł 10 000 zł nagroda „Kreator Kultury” 4 000 zł 10 000 zł nagroda „Wydarzenie Roku” 4 000 zł 10 000 zł stypendia kulturalne dla laureatek i laureatów: kat. I: 8 000 zł kat. II: 5 000 zł kat III: 3 000 zł kat. I: 10 000 zł kat. II: 8 000 zł kat. III: 5 000 zł stypendia artystyczne kat. I: 1 500 zł kat. II: 1 000 zł kat III: 500 zł kat. I: 4 000 zł kat. II: 3 000 zł kat. III: 2 000 zł

Kategoria stypendium i jego wysokość jest uzależniona od opinii komisji do spraw przyznania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury i sztuki.

Ułatwione ma być także rozliczanie finansowe stypendiów. „Aktualizacja obowiązujących regulaminów przyznawania Elbląskich Nagród Kulturalnych i stypendiów ma również na celu usprawnienie trybu i procedury ich przyznawania oraz dostosowanie ich zapisów do zmian przepisów prawa. W wyniku zmiany, do sprawozdania rozliczającego nie będzie trzeba załączać dokumentów finansowych, potwierdzających wydatkowanie przyznanych środków.” - informuje Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.