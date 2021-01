Sukces elblążanina na fryzjerskich mistrzostwach świata

Dawid Kozłowski zajął czwarte miejsce na fryzjerskich mistrzostwach świata w konkurencji Classic Fade. - Jak na debiutanta to całkiem niezły rezultat – mówi elblążanin. Zobacz zdjęcia.

W lutym ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że elbląski fryzjer Dawid Kozłowski wywalczył złoty puchar Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko - Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego w kategorii barbering. I zastanawialiśmy się w redakcji, jaki będzie kolejny sukces utalentowanego elblążanina. Długo nie musieliśmy czekać. 1 stycznia ogłoszono wyniki fryzjerskich mistrzostw świata OMC Hairworld.. Dawid Kozłowski zdobył czwarte miejsce w konkurencji Classic Fade.

- Dla mnie jest to najważniejsza konkurencja na mistrzostwach. Jak na debiutanta, to myślę, że jest ok. Musiałem ostrzyc, wymodelować głowę i przygotować głowę do zdjęć, aby sędziowie mogli ocenić. Classic Fade to bardzo mocne cieniowanie karku, wymodelowanie klasycznej fryzury, które później jest oceniane przez sędziów – wyjaśniał Dawid Kozłowski, który na co dzień pracuje w salonie Stylista.

Ze względu na pandemię mistrzostwa odbywały się w sposób „zdalny”. Fryzjerzy pracowali „na miejscu” i do jury wysyłali tylko zdjęcia swoich prac. W tej kategorii elblążanin rywalizował z setka konkurentów. Dawid Kozłowski „pracował na głowie" Piotra Nowika.

- Jury ocenia wystrzyżenie karku, ma to bardzo duże znaczenie i oceniane są najdrobniejsze szczegóły. Oprócz tego wymodelowanie głowy, ułożenie włosów – wyjaśnia elblążanin.

Przygotowania do mistrzostw były długie. Elblążanin swoje umiejętności doskonalił pod okiem Andrzeja Matrackiego i Piotra Karczewskiego. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na postać Andrzeja Matrackiego, który jest prezydentem OMC na Europę Zachodnią. Wiązało się to z częstymi wyjazdami.

- Treningi odbywały się co dwa tygodnie w Olsztynie, 8-10 godzin ćwiczyliśmy tę sama fryzurę. Część na „główkach fryzjerskich”, część na żywych modelach. Przygotowania trwały około roku. Ze względu na pandemię mistrzostwa odbyły się dopiero pod koniec ubiegłego roku – mówił Dawid Kozłowski.

Reprezentacja Polski na tych mistrzostwach zdobyła cztery złote medale, dwa srebrne i trzy brązowe. Marzeniem elblążanina jest zdobycie mistrzostwa świata. Na razie w poniedziałek przyjmował gratulacje od koleżanek i kolegów z salonu za swój ostatni sukces.