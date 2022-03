"Świat nie gryzie, poznajmy go razem"

Poznawanie innych kultur - na to nastawiony jest edukacyjny projekt Weroniki i Natalii, elbląskich licealistek z II LO. Co proponują swoim odbiorcom?

- Skąd pomysł na taki projekt?

Weronika: - Widząc szerzącą się ksenofobię i to, jak słabe zaznajomienie z kulturą i historią innych krajów wpływa na stereotypowe postrzeganie mniejszości narodowych przez część polskiego społeczeństwa, postanowiłyśmy, że chcemy coś z tym zrobić. Dlatego właśnie założyłyśmy projekt LingUins w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.

- Co Was fascynuje w kulturze innych krajów? Macie jakieś swoje ulubione zwyczaje obecne w innych państwach?

Natalia: - W kulturach innych krajów fascynujący jest fakt, że każdy, na pozór kompletnie odmienny krąg kulturowy zawiera w sobie elementy wspólne z innym. Pomimo ogromnego zróżnicowania widocznego na pierwszy rzut oka, po dokładniejszym zapoznaniu się z daną kulturą jesteśmy w stanie znaleźć analogie. Kultura ukraińska jest bardzo bliska mojemu sercu, nie wiem, czy mogę potraktować to jako zwyczaj, ale ubieranie vyshyvanki (tradycyjna, bogato zdobiona odzież - red.) podczas świąt lub innych ważnych uroczystości jest na pewno jednym z ulubionych.

Weronika: - W kulturze Korei Południowej podoba mi się szacunek, jaki mają do siebie nawzajem ludzie.

- Jak realizujecie Waszą pracę w tym projekcie, co konkretnie robicie?

Weronika: - Nasza praca polega głównie na opracowywaniu infografik na temat krajów z różnych kręgów kulturowych. Przygotowywane przez nas grafiki zawierają informacje podstawowe oraz treści dotyczące kultury i przeplatane są ciekawostkami z różnych dziedzin. Zamieszczamy je w naszych mediach społecznościowych. Rozwieszamy również plakaty z ciekawostkami z różnych zakątków świata, które mają zaintrygować ludzi i zachęcić ich do samodzielnego zgłębiania tych tematów.

- Jaki jest odbiór Waszych działań, zainteresowanie tematami, które proponujecie?

Natalia: - Niezwykle pozytywny, otrzymujemy wiele ciepłych reakcji na udostępniane przez nas treści. Cieszymy się, że ktoś jest zainteresowany naszą działalnością i poznaje zakątki świata razem z nami!

- Co podoba się Wam w polskiej kulturze?

Weronika: - Rzeczą, która ujmuje nas w naszej rodzimej kulturze, jest to, jak ogromne znaczenie dla Polaków mają święta Bożego Narodzenia i jak utrzymywane są tradycje: kładzenia sianka pod obrusem, dwunastu postnych dań na stole oraz pustego miejsca dla zbłąkanego wędrowca.

Natalia: - W polskiej kulturze najbardziej podziwiam to, jak bardzo pielęgnujemy pamięć historyczną oraz to, z jakim szacunkiem podchodzimy do naszych narodowych symboli.

- Dlaczego Waszym zdaniem warto poznawać inne kultury?

Natalia: - Warto poznawać inne kultury po to, aby je lepiej zrozumieć. Nie warto zatrzymywać się na ocenie przez pryzmat stereotypów, niezależnie od tego, czy byłaby ona pozytywna czy negatywna. Nasze społeczeństwo jest przesiąknięte różnymi wpływami, choćby od strony gastronomicznej. Zajadamy się potrawami z różnych kręgów kulturowych, a mało kto wie coś więcej na temat państw, z których one pochodzą.

- Zachęćcie proszę do obserwowania Waszych działań, gdzie można Was spotkać w internecie?

Weronika: - Zapraszamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych takich jak Instagram: linguins oraz na naszą stronę na Facebooku LingUins. Zapraszamy Was również na wywiad z Wiktorią Sagatowską, z którą porozmawiamy o życiu w Norwegii z perspektywy młodej osoby. Więcej informacji na ten temat ukaże się niebawem w naszych mediach społecznościowych, więc wyczekujcie. Świat nie gryzie, poznajmy go razem!