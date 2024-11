Świąteczna zbiórka żywności

W najbliższy piątek i sobotę, 29-30 listopada zapraszamy do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności.

Idą święta – tu i ówdzie rozbłyskują już świąteczne światełka, pojawiają się choinki, piszą się listy do św. Mikołaja, wielu rodziców głowi się nad kolejnymi prezentami dla młodszych i starszych dzieci, ale są domy, gdzie święta zamiast radosnego nastroju budzą smutek i obawę przed samotnością i ubóstwem świątecznego stołu, niezaspokojonych oczekiwań.

Wszyscy możemy przyczynić się do tego, żeby na świątecznych stołach nawet w ubogich rodzinach pojawiły się świąteczne przysmaki i słodycze dla dzieci pod choinką, biorąc udział w dorocznej Świątecznej Zbiórce Żywności. Zbiórka będzie trwała przez dwa dni – w piątek i sobotę 29 i 30 listopada, w Elblągu we wszystkich dużych sieciach handlowych i supermarketach.

Jak zwykle zobaczycie tam Państwo naszych wolontariuszy zachęcających do udziału w zbiórce i oznakowane kosze, do których można włożyć swój dar – jeden zakupionych produktów spożywczych: mąkę, cukier, masło, olej, konserwę mięsną, rybną czy owocową,, słodycze, kawę, kakao.

Jak podaje Federacja Banków Żywności w 2024 roku liczba osób, które czekają na wsparcie na Święta jest jeszcze wyższa niż w poprzednich latach. Według danych GUS w 2023 roku odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrósł do 6,6 proc., co oznacza, że około 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 17 mln poniżej minimum socjalnego. Codziennie muszą podejmować niezwykle trudne decyzje pomiędzy opłaceniem rachunków, kupnem leków czy jedzenia. Ta sytuacja dotyka najmocniej dzieci - 7,6 proc. spośród nich żyje w skrajnym ubóstwie - oraz seniorów, wśród których ten odsetek wynosi 5,7 proc. To tym, najbardziej zagrożonym grupom, możemy pomóc.

Drugą metodą wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności jest odwiedzenie charytatywnego sklepu online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym można przekazać darowiznę finansową, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki Żywności kupią żywność zgodnie z lokalnymi potrzebami dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka online potrwa aż do 26 grudnia 2024.