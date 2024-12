W piątek 6 grudnia rusza „Świąteczny Stół Pajacyka” – specjalne wydarzenie organizowane przez Polską Akcję Humanitarną, które odbywa się jednocześnie w ponad 300 lokalach gastronomicznych w całej Polsce. Tego dnia restauracje, bary i kawiarnie przekazują 10% swojego obrotu na pomoc psychologiczną i żywnościową dla dzieci w Polsce.

W tym roku PAH szczególnie zwraca uwagę na potrzeby dzieci z terenów, które dotknęły powodzie. Restauratorzy są zgodni: “To wielka radość, że możemy podzielić się z innymi tym, co mamy!”.

To już 23. rok z rzędu, gdy goście zasiądą do Świątecznego Stołu Pajacyka, odwiedzając jeden z lokali gastronomicznych biorących udział w akcji. Cel jest szczytny – zbiórka funduszy na wsparcie żywnościowe i psychologiczne dla dzieci w Polsce, udzielane w ramach Programu Pajacyk.

Do akcji PAH dołączyło już ponad 300 lokal z różnych regionów Polski. Tego dnia dołożą one cegiełkę do Programu Pajacyk, czyli 10% swojego dziennego obrotu. To jedyna taka okazja, gdy jedząc, możemy pomóc. Wystarczy przyjść, zamówić swój ulubiony posiłek i wesprzeć tym samym dzieci, które potrzebują naszej pomocy.

W zeszłym roku dzięki udziale 265 lokali udało się zebrać blisko 100 tys. zł. Tegoroczne wydarzenie ma szczególny wymiar, bo zwraca uwagę na potrzeby dzieci z terenów, które dotknęły wrześniowe powodzie.

PAH zaprasza wszystkich klientów i klientki, aby przysiedli się do Świątecznego Stołu Pajacyka – razem możemy sprawić, żeby końcówka tego roku stała się czasem radości i nadziei. Nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla dzieci, które powinny dorastać i rozwijać się w dobrych warunkach oraz cieszyć beztroskim czasem dzieciństwa.

Pełną listę lokali biorących udział w akcji można znaleźć na mapie Świątecznego Stołu Pajacyka