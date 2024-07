Światło dla kształcenia lekarzy w Elblągu wciąż zielone

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu dostała akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie wydziału lekarskiego w Elblągu. To niejako potwierdzenie pierwszego pozytywnego raportu, który towarzyszył otwarciu wydziału.

Jak podkreślała podczas niedawnego otwarcia oddziału pediatrii w Szpitalu Miejskim dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prorektorka ds. studenckich i kształcenia medycznego oraz prof. AMiSNS, komisja akredytacyjna "była pod ogromnym wrażeniem" współpracy akademii z lokalnym środowiskiem lekarskim, szpitalami etc. W rozmowie z nami prorektor podkreśla, że ta akredytacja to bardzo ważna kwestia, bo limity przyjęć na studia medyczne w kolejnych latach mają być przyznawane właśnie na bazie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ostatni raport PKA o AMiSNS daje uczelni powody do zadowolenia.

- Mieliśmy już pozytywny raport, nie zaczęliśmy edukacji (wydziału lekarskiego - red.) inaczej, tylko z pozytywnym, natomiast wszystkie kierunki lekarskie w Polsce po pierwszym roku, a dobiegając drugiego roku kształcenia, muszą obowiązkowo przejść akredytację – mówi przedstawicielka AMiSNS.

Jak podkreśla, członkowie komisji przyznający akredytacje to wymagający eksperci w swoich dziedzinach. Mieli być pod wrażeniem m. in. współpracy z lokalnym środowiskiem lekarskim, władzami samorządowymi, przedsiębiorcami etc.

Według Beaty Januszko-Giergielewicz, zainteresowanie kierunkami medycznymi jest w kraju bardzo wysokie. Ci, którzy są pierwszymi studentami nowego wydziału w Elblągu, są jej zdaniem bardzo aktywni, zakładają w akademii już czwarte koło naukowe, korzystają z możliwości wyjazdów zagranicznych etc.

Następna kontrola tego rodzaju czeka AMiSNS za dwa lata. Przypomnijmy, że kierunek lekarski został uruchomiony w Elblągu 1 października 2022 r. z limitem 75 miejsc, nieco wcześniej zmieniała się nazwa uczelni – z Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Dodajmy, że w maju tego roku m. in. Gazeta Wyborcza informowała o projekcie ministerialnego rozporządzenia blokującego przyjęcia na studia lekarskie 9 innym uczelniom w kraju w roku akademickim 2024/2025. Powodem była właśnie negatywna ocena PKA. Wśród zarzutów komisji wymieniane były m.in. brak odpowiednich sal dydaktycznych, niewystarczająca baza szpitalna i prosektoriów, zatrudnianie nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji etc.

AMiSNS pierwszą pozytywną opinię PKA otrzymała 21 lipca 2022. Towarzyszył jej również szereg zaleceń, m. in. wprowadzenie ćwiczeń z zakresu immunologii, precyzyjne określenie kryteriów doboru miejsc odbywania praktyk, podniesienie progu zaliczenia poszczególnych zajęć do co najmniej 60 proc. prawidłowych odpowiedzi na egzaminie/kolokwium etc.