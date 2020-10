Świeć przykładem - policjanci rozdawali odblaski

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu po raz kolejny przeprowadził działania profilaktyczne wpisujące się w akcję edukacyjną „Świeć przykładem”. Celem przedsięwzięcia jest promocja akcji „Dzień odblasków”. Wszystko dla bezpieczeństwa najmłodszych. Zobacz zdjęcia.

W czwartek (1.10) policjanci zespołu profilaktyki społecznej i organizacji służby elbląskiej drogówki spotkali się z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu. Tam również rozdawano kamizelki odblaskowe i przygotowane specjalnie na tę okazję zakładki do książek, zachęcające do korzystania ze świecących elementów. Celem przedsięwzięcia jest promocja akcji „Dzień Odblasków” zainicjowanej przez Policję i zachęcanie jak największej liczby pieszych, do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg. Podczas spotkania z dziećmi uczniowie klasy policyjnej przygotowali pokaz ratownictwa medycznego. Elementy odblaskowe zakupiła firma General Electric. Blisko 2 tys. takich gadżetów trafi do wszystkich szkół podstawowych z Elbląga i powiatu elbląskiego. Elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu). Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego, najpierw oświetlają dół sylwetki pieszego, zatem odblaski dobrze jest zakładać jak najniżej. Piesi muszą również pamiętać, że idąc po poboczu lub po jezdni obowiązani są iść lewą stroną drogi – to podstawowa zasada bezpieczeństwa na drodze!