Święta na służbie

Żeby ktoś mógł świętować, ktoś drugi musi iść do pracy. Jak w świąteczne dni wygląda służba strażaków, policjantów i żołnierzy? O tym opowiadają komendant elbląskiej policji, komendant elbląskich strażaków i dowódca 16. Pułku Logistycznego.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920), za dni wolne od pracy na obszarze Polski uważa się 13 dni świątecznych oraz niedziele. Wśród tych wykazanych w ustawie wyjątkowych dni świątecznych, dwa dni zajmują święta Wielkiej Nocy. I nie sposób nie zauważyć, że w czasie tych świąt wiele osób po prosu pracuje, jest na służbie.

Słowo „służba”, oznacza działanie na rzecz kogoś, zakłada zawsze bycie w relacji - czy to do przełożonych, którzy wydają polecenia, czy też do obywateli, petentów, którzy oczekują najczęściej szybkiej pomocy, czy interwencji. Służba w wojsku, policji, czy straży pożarnej wyznacza często trudne zadania do wykonania i karze się mierzyć z licznymi przeciwnościami. Czasem jest niebezpieczna, czasem zagraża życiu, czasem dostarcza też satysfakcji osobistej, przyczyniając się do ratowania mienia, zdrowia lub życia ludzkiego, niekiedy kosztem zdrowia i sprawności własnej i najbliższych. W kontekście świąt wielkanocnych, warto dostrzec niedoszacowanie pracy i tego właśnie codziennego poświęcenia osób, które czuwają nad ludzkim życiem i mieniem.

- Jak elbląscy strażacy spędzają Wielkanoc? Czy przy tak obciążającej służbie znajdują czas na spędzenie czasu z rodziną?

st. kpt. Łukasz Kochan, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu: - Część strażaków święta Wielkiej Nocy spędzi w rodzinnym gronie, niestety pozostała część musi przyjść tego dnia na służbę. System zmianowy i specyfika naszej służby ma to do siebie, że czasem trzeba spędzić w pracy święta po to, żeby inni czuli się bezpiecznie. Nie oznacza, to jednak, że ci strażacy nie obchodzą świąt. Oni również zasiadają wspólnie przy świątecznym stole i dzielą się swoimi potrawami. Jeśli w tym czasie zostaje ogłoszony alarm - strażacy normalnie wyjeżdżają do zdarzeń i udzielają pomocy potrzebującym.

- Czy strażacy mają i kultywują jakieś swoje, można by powiedzieć branżowe zwyczaje wielkanocne?

Łukasz Kochan: - Jeśli chodzi o kultywowanie zwyczajów wielkanocnych to chyba polewanie się wodą jest takim zwyczajem który coraz rzadziej, ale jeszcze można spotkać w strażackich remizach, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. - Święta spędzone na służbie to smutna perspektywa, lecz wpisana w nasz zawód. W tym przypadku ogromnie ważne jest wsparcie naszych rodzin. Jeżeli bliscy rozumieją, że musimy iść w święta do pracy i stawić się na służbie, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo innych, to taka służba mija nam szybciej.

A jak to wygląda w rodzinach policjantów i policjantek? Czy po kilku, kilkunastu latach służby można święta zorganizować tak, by rodzina była zadowolona, że mąż i tata jest w tych dniach z nimi, chociaż w okrojonym wymiarze czasowym?

Insp. Robert Muraszko, komendant policji w Elblągu: - Po kilku czy kilkunastu latach służby człowiek przyzwyczaja się do pewnych sytuacji. Dla nas policjantów jest normalną rzeczą , że gdy są święta, weekendy, okresy zabawy to dla policjantów jest to okres wzmożonej służby. Mamy więcej interwencji, wydarzeń czy różnych przedsięwzięć do zabezpieczenia. Jest również zasadą, żeby tę służbę tak planować, aby każdy policjant choć chwilę mógł spędzić z rodziną. Wiem po sobie, że najbliżsi też to rozumieją, że jest to służba. Po kilku latach nawet się tego nie komentuje, człowiek się przyzwyczaja. Służba w święta, dyżur i już. Niestety nawet jak jest wolne to z telefonem cały czas przy sobie bo może coś się wydarzyć.

- Czy teraz, w czasie pandemii, kiedy na policjantach spoczywają dodatkowe obowiązki, jest w ogóle czas dla rodziny, na świętowanie?

Robert Muraszko: - Każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną. Rodzina jest najważniejsza. W święta również jesteśmy razem, gdy tylko to możliwe. Tegoroczne święta są na pewno inne. Policjanci oprócz codziennych zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców realizują jeszcze zadania dotyczące pandemii, kontroli kwarantanny, kontroli respektowania zakazów, nakazów i obostrzeń. Najważniejsze zadanie to dbanie o życie i zdrowie naszych mieszkańców. I to ma na uwadze każdy policjant.

- A jak wygląda Wielkanoc w jednostce wojskowej? Czy żołnierze kultywują jakieś swoje własne zwyczaje wielkanocne?

płk Piotr Pankowski, dowódca 16. Pułku Logistycznego w Elblągu. - Podejmując decyzję o zostaniu żołnierzem i służeniu Ojczyźnie wiedzieliśmy, że będziemy musieli być gotowi na pewne wyrzeczenia i poświęcenia. Jednym z nich jest wykonywanie obowiązków w czasie świąt, czyli wtedy, gdy wszyscy gromadzą się w gronie rodzinnym. Przed pandemią, my, jako rodzina żołnierska, bo łączy nas mundur, nasze środowisko, organizowaliśmy spotkania świąteczne. Przy wielkanocnym stole składaliśmy sobie życzenia.

- Wojsko zaangażowane jest w walkę z pandemią. Czy w związku z tym, na te święta żołnierze mają więcej zadań związanych z ochroną zdrowia albo pomocą dla seniorów?

płk Piotr Pankowski: - Dziś, gdy trwa walka z niewidzialnym przeciwnikiem, w świątecznym czasie oprócz służb wewnętrznych utrzymujemy żołnierzy i sprzęt w gotowości, aby wspomóc sektor cywilny. Jesteśmy po to, by pomagać medykom, policji czy innym służbom. I nie traktujemy tego jako dodatkowego obowiązku, bo nasze motto „In omnia semper paratus” – Na wszystko zawsze gotowi – to nie tylko słowa, ale i czyny.

Wszystkim - dowódcom i komendantom, ich rodzinom i podkomendnym - życzymy zatem jak najmniej interwencji w tym świątecznym czasie, żeby upłynął – choć na służbie – to w miarę spokojnie, bezpiecznie i w dobrym zdrowiu.