Święto Chleba. Dzień trzeci

Przed południem niedziela (28 sierpnia) na starówce upływała leniwie, ale nie znaczy to, że nie było co robić. Zobacz zdjęcia z naszego porannego spaceru na Elbląskim Święcie Chleba. Przypomnimy też, jakie atrakcje jeszcze przed nami.

Jarmark produktów regionalnych wciąż trwa w najlepsze. Jest jedzenie, jest rękodzieło, są starocie... mieszkańcy Elbląga i przyjezdni ciągle krążą wśród straganów i szukają czegoś dla siebie.

Niektórzy korzystają z możliwości odbycia badań profilaktycznych, inni korzystają z atrakcji. Są warsztaty i pokazy, jest trochę muzyki (dziś można było posłuchać m. in. zespołów ludowych). Niedziela to też spotkania z rekonstruktorami, Elbląg znów odwiedzi m. in. Garnizon Gdańsk.

Fot. Mikołaj Sobczak

O 14.30 na dziedzińcu Galerii EL będzie robiona wspólna fotka mieszkańców, która trafi do kapsuły czasu. Jej ponowne otwarcie planowane jest za 60 lat, a więc na... 120-lecie istnienia galerii. Oprócz tego można korzystać z rejsów pomeranką albo przyjść z dzieciakami do "strefy zabaw i animacji".

Od 14 na placu katedralnym zabrzmi muzyka "ma żeglarską nutę". O 18.30, na zakończenie tegorocznego Elbląskiego Święta Chleba, zagrają The Nierobbers. Cały program tutaj.