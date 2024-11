Świętujmy 11 listopada. Zobacz program

Serdecznie zapraszamy wszystkich elblążan oraz gości z innych stron, którzy w tym czasie zawitają do naszego miasta, na uroczyste – ale i radosne, obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Program obchodów zawiera elementy podniosłe, zakorzenione w tradycji, ale też bardziej przyziemne, rodzinne i po prostu wesołe – jak emocje towarzyszące ludziom, którym po bardzo długim czasie zwracane jest coś dla nich najcenniejszego.

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości:

11:00 Msza święta w Katedrze pw. św. Mikołaja – Stare Miasto przy ul. Mostowej

Mini Bieg Niepodległości - Bulwar Zygmunta Augusta (bieg dla dzieci, obowiązują zapisy)

Gorąca herbata przy Bramie Targowej (punkt funkcjonuje do godz. 16:00)

ok.12:00 przemarsz pochodu spod Katedry i uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Twórców Niepodległości - ul. Rycerska

13:00 Żołnierska grochówka - Plac przy Katedrze

13:30 X Elbląski Bieg Niepodległości - ul. Wodna przy CS Galeria EL

14:00 Inscenizacja Międzyszkolnego Koła Historycznego zatytułowana „Poświęcenie Sztandaru”, oparta na przekazach i wspomnieniach – ul. Stary Rynek przed Ratuszem Staromiejskim

16:00 „Podróż w czasie” – impresje artystyczne inspirowane wydarzeniami sprzed ponad 100 lat, na które złożą się: krótki recital fortepianowy, etiuda „Głos Pana Piłsudskiego idzie w świat”, zarejestrowane występy Paderewskiego – Bulwar Zygmunta Augusta

Przejażdżki konnymi powozami w towarzystwie Marszałka ulicami Starego Miasta, ul. Wodna

17:00 Widowisko multimedialne – nawiązujący do odzyskania Niepodległości autorski mapping (projekcja dostosowana do architektury) z elementami 3D na ścianie Katedry od strony Ratusza Staromiejskiego. Pokaz wyświetlany będzie co kwadrans do godz. 20:00 z odliczaniem czasu do kolejnej projekcji.

VI Pływacka Sztafeta Niepodległości – kryta pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68 (obowiązują zapisy).

Poza przedstawionym programem w Elblągu pojawią się dodatkowe akcenty uświetniające obchody Narodowego Święta Niepodległości. Siedziba Urzędu Miasta zyska specjalną świetlną oprawę, podobnie będzie ze ścianą katedry od strony ulicy Stary Rynek oraz Bramą Targową. Licząc na dobrą pogodę (ale i niezależnie od tego), mamy nadzieję, że jak najwięcej elblążan włączy się we wspólne świętowanie – do czego gorąco zachęcamy.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości organizowane są przez dr Michała Missana, prezydenta Elbląga we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu, Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzyszkolnym Kołem Historycznym w Elblągu.