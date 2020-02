Szampana nie było i nie będzie

- W marcu biorę ślub, uroczystość odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim. Wiem już jak ona ma wyglądać i przyznam szczerze, że spodziewałam się lepszej organizacji przez urząd tak ważnego wydarzenia w życiu każdego z nas – twierdzi jedna z Czytelniczek, która zgłosiła do naszej redakcji. Co na to urzędnicy?

- Brakuje wydzielonej przestrzeni na składanie życzeń i wypicie szampana, a na samą uroczystość trzeba czekać na korytarzu – pisze nasza Czytelniczka. - Uważam, że takie uroczystości jak zawarcie związku małżeńskiego wymagają lepszego zaplecza organizacyjnego. Nie można byłoby tego zorganizować lepiej? - Informujemy, że pary biorące udział w ceremonii ślubnej przyjmują życzenia w sali wystawowej, która jest dostatecznie duża nawet dla znacznej grupy gości. W Ratuszu Staromiejskim, tak jak w innych budynkach użyteczności publicznej, nie można spożywać alkoholu, więc nie można także wypić „symbolicznej lampki szampana" – wskazuje w odpowiedzi na nasze pytania Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.- Do sali, w której udzielane są śluby, prowadzi jedno wejście z holu. Goście weselni mogą albo poczekać na wspomnianym holu, albo w przyległej sali wystawowej – dodaje. Poprzednim miejscem zawierania ślubów cywilnych w naszym mieście były Kamieniczki Elbląskie przy ul. św. Ducha, które zastąpiły salę ślubów w budynku USC przy ul. Łączności. Obecna sala ślubów mieści się na parterze Ratusza Staromiejskiego i mieści 30-40 osób.