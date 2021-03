Szczepienia kombatantów z Warmii i Mazur

3 marca Zespól Szczepienny w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka szczepienna z 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ - Filia w Ełku oraz ratownicy medyczni z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zabezpieczył szczepienia 12 kombatantów będących pod opieką 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, w stałym miejscu ich zamieszkania.

- Są to osoby zasłużone dla naszej ojczyzny, których wiek oraz stan zdrowia nie pozwala na samodzielne udanie się do stacjonarnych punktów szczepień. To wspaniałe pokolenie, niestety, już od nas odchodzi, musimy dbać o to, by zostali z nami jak najdłużej. Podziwiam całkowite oddanie, zaangażowanie, zapał i determinację w realizacji tak ważnego zadania - mówi Lidia Kusz, prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu.

Fot. 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie

Pod opieką Zespołu ds. Kombatantów 4W-MBOT, znajduje się blisko 60 Bohaterów Walk o Niepodległość. Każdego dnia żołnierze dowożą im posiłki, robią zakupy - reagują na ich indywidualne potrzeby. Organizacja transportu do punktu szczepień oraz szczepienia w domach osób, które nie mogły udać się na szczepienie o własnych siłach to kolejny przykład wsparcia tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.