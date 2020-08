Szczepienie na grypę? Tak, ale jeszcze nie teraz

- Chciałam profilaktycznie zaszczepić się przeciwko grypie - pisze nasza Czytelniczka. - Dowiedziałam się, że nie ma teraz w przychodniach takich szczepionek.

W dobie pandemii koronawirusa warto pamiętać, że nie jest on jedynym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Na długo przed sezonem zachorowań na grypę, nasza Czytelniczka postanowiła się przeciwko niej zaszczepić, jednak nie miała takiej możliwości. - Jak to jest z tymi dobrowolnymi szczepieniami przeciwko grypie? - zastanawia się elblążanka.

Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, uspokaja, że takie szczepionki co roku są dostępne dopiero w okolicach końca września lub początku października.

- Przypuszczam, że mimo obecnej sytuacji nie będzie żadnych zawirowań i bez żadnych poślizgów czasowych te szczepionki pojawią się w tym samym czasie, co w minionych latach - zaznacza. Zachęca też do skorzystania ze szczepienia, gdy już będzie to możliwe. - Szczepienie przeciwko grypie jest godne polecenia, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy jednego człowieka mogą zaatakować dwa wirusy. Wirus grypy sam w sobie powoduje obniżenie odporności, problemy z układem oddechowym i krążenia - zaznacza Marek Jarosz. - Stąd zalecamy je wszystkim, a szczególnie osobom, które znajdują się w grupie ryzyka, np. seniorom, ludziom dotkniętym chorobami obniżającymi odporność, cykrzykom itd. - wymienia.

W związku z zagrożeniem zachorowaniami na grypę, co roku, 1 października, obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, który ma na celu promocję szczepień profilaktycznych zwłaszcza wśród dzieci, osób przewlekle chorych i seniorów.

- Zachorowania na grypę występują najczęściej od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem – informuje Ministerstwo Zdrowia. - Nie lekceważ grypy, ponieważ może ona stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Choroba jest szczególnie niebezpieczna zwłaszcza dla dzieci i osób z grup podwyższonego ryzyka np. dla osób po transplantacji narządów, z przewlekłymi chorobami np. serca i płuc, a także dla cukrzyków, osób starszych, kobiet w ciąży i dla pracowników ochrony zdrowia – czytamy na stroie rządowej. Na grypę można zachorować wielokrotnie, po chorobie na krótki czas nabywa się odporności. Niestety, wirus grypy ciągle się zmienia, stąd organizm za każdym razem musi się zmierzyć z nowym wirusem. Według danych Państwowego Zakładu Higieny, sezonie 2019/2020 na grypę zaszczepiło się nieco ponad 4 proc. Polaków.