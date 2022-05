Szukamy rodziców adopcyjnych dla 9-letniego Wojtusia

Jest wyjątkowy, empatyczny i bardzo żywiołowy. Potrzebuje rodziców aktywnych, którzy lubią sport i długie wędrówki. Świetnie odnajdzie się też na wsi, gdzie będzie miał dużo przestrzeni do biegania i zabawy. Dziewięcioletni Wojtuś ma zdiagnozowany FAS, czyli płodowy zespół poalkoholowy, ma też orzeczenie o niepełnosprawności. Czeka na rodzinę adopcyjną. Zdjęcia.

"Dziewięcioletni Wojtuś pilnie potrzebuje rodziny adopcyjnej lub zastępczej. Ośrodek adopcyjny nie znalazł dla niego rodziny. Już za chwilę całe jego życie się zmieni. Chłopiec nie skończył jeszcze roczku, gdy trafił do zawodowej rodziny zastępczej. Był w niej kochany przez tyle lat. Niestety z przyczyn niezależnych nie może dłużej zostać w miejscu, które tak dobrze zna i nazywa swoim domem.

Chłopiec jest wyjątkowy, ciepły, empatyczny oraz bardzo żywiołowy. Musi mieć możliwość codziennego rozładowania energii. Potrzebuje rodziców aktywnych, którzy lubią sport i długie wędrówki. Świetnie odnajdzie się też na wsi, gdzie będzie miał dużo przestrzeni do biegania i zabawy. Jak każdy chłopiec lubi pojazdy, maszyny budowlane, zwierzęta. Kocha też ludzi. Szukamy rodziny bezdzietnej lub takiej, w której będzie najmłodszym dzieckiem. Nasz Bohater potrzebuje dużo uwagi i akceptacji oraz bliskości. Czując się kochany, odwzajemni miłość.

Walczymy o to, by nie trafił do Domu Pomocy Społecznej i wszystkie dotychczasowe lata jego życia nie były stracone. Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o chłopcu zapraszam do kontaktu na prywatnego na stronie Adopcja. Ponieważ zawsze jest bardzo dużo pytań o procedury adopcyjne, wszystko jest szczegółowo wyjaśnione w przewodniku kompendium https://narodziny-milosci.pl".

Informację zamieszczamy na prośbę i za zgodą opiekuna prawnego Wojtusia.