Szybko, energooszczędnie i ekologicznie. Tak powstanie przedszkole na Zatorzu

- To będzie szybkie, energooszczędne i ekologiczne budowanie - zapowiada Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud, która wygrała przetarg na budowę przedszkola na Zatorzu. W środę (23.12) miasto Elbląg podpisało z wykonawcą tej inwestycji umowę na prawie 9,7 mln zł.

Nowe przedszkole przy ul. Mielczarskiego ma być przeznaczone dla 210 dzieci, w tym 60 podopiecznych żłobka. Dotychczasowe zostanie rozebrane, a w jego miejsce powstanie budynek z pomieszczeniami m.in. do gimnastyki, rytmiki, gabinety psychologa, pedagoga i logopedy, a także salę do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma mieć osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze żłobka, za jego zagospodarowanie też będzie odpowiedzialny wykonawca.

W środę (23.12) elbląski samorząd podpisał umowę z konsorcjum firm Ekoinbud z Gdańska, które wybuduje przedszkole na ul. Mielczarskiego. - Myślę, że to ucieszy mieszkańców dzielnicy Zatorze, a przedszkolaki i dzieci ze żłobka będą mogły przebywać w nim w jak najlepszych standardach - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Przypomnijmy, że Elbląg na budowę przedszkola i żłobka na Zatorzu pozyskał z Funduszu Inwestycji Lokalnych prawie 5,9 mln zł. Do tej kwoty trzeba jeszcze dodać 1,8 mln zł z rządowego programu Maluch, które również udało się miastu zdobyć.

- To będzie obiekt na miarę XXI wieku. W styczniu 2021 roku zmieniają się bardzo restrykcyjnie warunki dla obiektów użyteczności publicznej, mają być one energooszczędne i ekologiczne. Wykorzystamy tutaj technologię masywnego szkieletu drewnianego, to materiał bardzo ekologiczny, a obiekty buduje się co najmniej dwa razy szybciej, niż w innych technologiach. Najpierw trzeba będzie jednak zburzyć stary obiekt, ale już na pewno w 2022 roku dzieci będą przebywały we wspaniałych warunkach. Takie budynki charakteryzują się korzystnym mikroklimatem, powodują mniejszą zachorowalność dzieci na przeziębienia, co dziś jest bardzo ważnym argumentem. Obiekt wybudowany z wykorzystaniem tej technologii wytrzyma około stu lat - wyjaśnia Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud

W styczniu 2021 roku firma Ekoinbud rozpocznie projektowanie obiektu. W wakacje 2021 roku zaplanowano wyburzenie starego budynku przedszkola. Pod koniec sierpnia 2021 roku Ekoinbud ma rozpocząć prace montażowe.