Tak czy owak Janusz Nowak

Janusz Nowak już planował rozpocząć życie emeryta. Szyki pokrzyżował mu kolega z ratusza – Michał Missan, który zdecydował się zrezygnować ze stanowiska wiceprezydenta Elbląga. I Janusz Nowak, zamiast rozkoszować się urokami emerytury (i kampanią wyborczą do sejmiku), wrócił do gmachu przy ul. Łączności.

23 lutego 2024 r. - na portElu publikujemy tekst „Janusz Nowak na emeryturze”. - – Będę bardzo miło wspominał współpracę ze świetną kadrą urzędu i jednostek samorządowych. To było najlepsze miejsce pracy w mojej zawodowej karierze. A na emeryturze na pewno będę miał co robić, zobaczymy, co czas przyniesie – powiedział wówczas Janusz Nowak.

Ale jak mówi stare powiedzenie: „Jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to zrób jakieś plany”. Drugi z wiceprezydentów – Michał Missan, stwierdził, że lepiej dla jego kampanii wyborczej będzie, jeżeli zrezygnuje ze stanowiska wiceprezydenta. I w ratuszu pojawił się wakat – zgodnie z prawem prezydent powinien mieć zastępcę. Prezydent Witold Wróblewski daleko nie szukał i ściągnął z emerytury wiernego druha i wieloletniego współpracownika.

- Miałem nadzieję, że przejdę na emeryturę i już tam zostanę. Ustawa o samorządzie terytorialnym wyraźnie wskazuje, ze prezydent musi mieć swojego zastępcę. Dlatego prezydent zaproponował mi, żebym do końca kadencji był jego zastępcą. Nie przewiduję dalszej kariery w ratuszu, to są moje ostatnie tygodnie – wyjaśniał nam dzisiaj Janusz Nowak, stary/nowy wiceprezydent Elbląga.

14 marca na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zostało opublikowane zarządzenie prezydenta powołujące Janusza Nowaka na stanowisko wiceprezydenta. Zgodnie z nim Janusz Nowak będzie pełnił swoje obowiązki od 15 marca do czasu powołania nowego wiceprezydenta, a więc praktycznie do wyboru nowego prezydenta.

- Będę się zajmował tym, czym zajmowałem się jako pierwszy wiceprezydenta oraz tym czym zajmował się wiceprezydent Missan. Czyli tak naprawdę wszystkim – stwierdził Janusz Nowak, odpowiadając dzisiaj na nasze pytania.