Wiceprezydent Elbląga na emeryturze

Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga, przeszedł na emeryturę. Z samorządem był związany od 1994 roku, kiedy po raz pierwszy zdobył mandat radnego, był też wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Miejskiej. Z polityką jednak nie kończy, ma być jedynką na liście Lewicy w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego.

Piątek jest ostatnim dniem pracy Janusza Nowaka w Urzędzie Miejskim. – Będę bardzo miło wspominał współpracę ze świetną kadrą urzędu i jednostek samorządowych. To było najlepsze miejsce pracy w mojej zawodowej karierze. A na emeryturze na pewno będę miał co robić, zobaczymy, co czas przyniesie – powiedział nam dzisiaj Janusz Nowak.

Janusz Nowak jest znanym elbląskim politykiem i samorządowcem. Absolwentem II LO w Elblągu i Politechniki Gdańskiej, przez lata związany był z budownictwem, prowadził m.in. własną firmę. W 1994 roku po raz pierwszy został radnym. Był wybierany przez mieszkańców na kolejne kadencje, był wiceprzewodniczącym, a następnie przez prawie dwie kadencje przewodniczącym Rady Miejskiej.

W 2014 roku został powołany przez Witolda Wróblewskiego na pierwszego wiceprezydenta Elbląga, którą to funkcję pełnił do dzisiaj. Jak wynika z informacji Joanny Urbaniak, rzecznika prasowego prezydenta Elbląga, jego miejsce zajmie wiceprezydent Michał Missan, a stanowisko drugiego wiceprezydenta nie będzie obsadzone w ratuszu do końca bieżącej kadencji.

Janusz Nowak nie zamierza rozstawać się z polityką, od lat jest szefem lokalnych struktur Lewicy (wcześniej SLD). Jak nas poinformował, będzie brał udział w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego z listy Lewicy. Ma być na niej jedynką.