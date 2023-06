Taki był Dzień Dziecka w parku Dolinka

1 czerwca to bardzo ważny dzień, Dzień Dziecka! Z tej okazji w parku Dolinka w Elblągu odbyła się zabawa dla najmłodszych. Zobacz zdjęcia.

Oprócz urządzeń, które na stałe zagościły w parku Dolinka po rewitalizacji, uczestnicy zabawy mogli skorzystać ze strefy Sportu i Rekreacji przygotowanej przez MOSiR. Zorganizowano m. in. ćwiczenia fitness w formie zabawy dla najmłodszych, występy artystyczne dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, Centrum Tańca Cadmans oraz zespołu Karmen. Do tego dodajmy mini boisko do piłki nożnej, wojskowy tor przeszkód, dmuchane place zabaw, kręgle, rzutki oraz paintball w wersji klasycznej i laserowej i tym podobne, i tak dalej...

Wszystkim dzieciom życzymy uśmiechu, radości, spełnienia marzeń, bezpiecznego i przyjaznego świata wokół - nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok.