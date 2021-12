Targi Seniora – TERAZ MY! w „Światowidzie”

Fot. Anna Dembińska (arch. portElu)

We wtorek 7 grudnia o godz. 10.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rozpoczną się Targi Seniora – TERAZ MY! To wydarzenie wystawiennicze o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowane jest do seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego i ich rodzin.

Występy artystyczne grup z całego regionu, badania profilaktyczne, panel dyskusyjny pn. „Pokonać bariery”, prelekcje ekspertów z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, pokaz makijażu, prezentację sprzętu do tlenoterapii, sesje w komorze hiperbarycznej, a także gotowanie na żywo w wykonaniu Elbląskiego Klubu Szefów Kuchni. Te i inne atrakcje będą czekały na odwiedzających Targi Seniora – TERAZ MY!, na które CSE „Światowid” w Elblągu zaprasza 7 grudnia (wtorek) w godzinach od 10:00 do 14:35. Wstęp wolny. Targi Seniora – TERAZ MY! obrały sobie za cel prezentację i promocję instytucji, firm i działań kierowanych do seniorów. - Oferta dla seniorów w naszym mieście i regionie jest bardzo bogata, warto zaprezentować i przybliżyć te działania elbląskim seniorom tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie – mówi Antoni Czyżyk Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. – Zależy nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, gdzie seniorzy mogą bez problemu w sposób komfortowy i bardzo przyjazny znaleźć wszystkie inicjatywy, które ich dotyczą – dodaje Antoni Czyżyk. – Będzie kilka nowości w stosunku do lat poprzednich – zapowiadają organizatorzy. – Będzie można na przykład skorzystać z sesji w komorze hiperbarycznej. Zachęcamy do zapoznania się z programem (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nanoszenia zmian w programie). TERAZ MY – Targi Seniora Elbląg, 7.12.2021 godz. 10:00 -14:35 Sala widowiskowo-sportowa CSE "Światowid" w Elblągu 10:00 – uroczyste otwarcie Targów 10:15 – występ taneczny – grupa taneczna Centrum Tańca „Promyk” 10:25 – występ wokalny – zespół sekcji piosenki biesiadnej Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych „Radość” z Elbląga 10:35 – prelekcja Miejskiego Rzecznika Konsumentów – Urząd Miejski w Elblągu 10:55 – występ wokalno-instrumentalny – występ zespołu Polskiego Związku Niewidomych „Uśmiech” z Elbląga 11:05 – występ wokalny – zespół „Łączymy pokolenia” 11:20 – live cooking – Elbląski Klub Szefów Kuchni 12:05 – prezentacja ACS Słuchmed 12:15 – występ artystyczny – kabaret „Ale babki” UTWION w Elblągu 12:30 – występ wokalny – Chór „Malinki” z Klubu Seniora Nad Jarem w Elblągu 12:35 – występ wokalny – Zespół „Sentyment” z Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku 12:45 – prelekcja Gabinetu Hiperbarycznego O2 nt. terapii hiperbarycznej 12:55 – prelekcja Elbląskiego Centrum Usług Społecznych 13:10 – występ wokalno-instrumentalny – Zespół „Tolkmiczanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku 13:20 – występ wokalny – zespół Pasłęckiego Uniwersytetu III Wieku 13:40 – prelekcja firmy EL-COMP 13:50 – prelekcja Gabinetu Hiperbarycznego O2 nt. tlenoterapii 13:55 – występ wokalny – chór Klubu Wojskowego PWD w Elblągu 14:05 – występ wokalno-instrumentalny – zespół „Sasanki” z Suchacza 14:15 – prezentacja Stowarzyszenia „Przystań od pokoleń” 14:25 – prezentacja Biura Podróży Variustur 14:35 – zakończenie Targów Seniora Data i godzina: 7 grudnia 2021 r. | godz. 10:00 – 14:35; Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym. Miejsce i organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, sala widowiskowo - sportowa Patronat medialny: Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl, Telewizja Truso.tv, Razem z Tobą Patronat honorowy: Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu