Teraz my, seniorzy!

"Teraz My" to targi seniora, które dziś (7 grudnia) już po raz piąty odbyły się w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Co zaproponowano seniorom z miasta i regionu? Zobacz zdjęcia.

- Jest bardzo fajnie, za chwilę będę korzystać z komory tlenowej. Będę też występować razem z kabaretem Ale Babki. Jest wesoło, żywo - tak o zorganizowanej w "Światowidzie" imprezie mówi jedna z uczestniczek, pani Danuta. Dodaje, że targi to okazja do spotkania nowych ludzi, do integracji i do zabawy.

Obok zabawy jest też oczywiście miejsce na poważniejsze sprawy i poruszenie w ramach prelekcji takich kwestii, które szczególnie mogą przydać się seniorom. Swoje stanowiska na targach mieli prawnik, psycholog, notariusz, stowarzyszenia, fundacje, placówki i firmy medyczne, organizacje zrzeszające seniorów...

- W jednym miejscu możecie uzyskać wiele informacji dotyczących tego, jak dbać o swoje zdrowie, jak bezpiecznie zadbać o swoje finanse, jak aktywnie można uczestniczyć (w ofercie skierowanej do seniorów – red.), w tym czasie, kiedy już nie jesteśmy aktywni zawodowo, kiedy możecie w końcu spełniać swoje marzenia, spotykać przyjaciół, którzy mają takie same zainteresowania... - zwrócił się do seniorów podczas rozpoczęcia targów Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid".

W dzisiejszej imprezie uczestniczył wiceprezydent Elbląga Michał Missan, który życzył seniorom owocnego przeżycia targów. Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, podkreślał, że seniorzy w Elblągu to osoby aktywne, chętnie współpracujące z instytucjami kierowanymi przez samorząd. Podczas otwarcia imprezy głos zabrała także Teresa Urban, pełnomocniczka prezydenta do spraw osób starszych w Elblągu.

Fot. Anna Dembińska

- Cieszę się, że jest coraz więcej wystawców, coraz więcej seniorów zna tę imprezę i cieszę się, że mogą się tutaj spotkać i wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć podczas wykładów i podczas prezentacji przy stolikach – mówiła o targach "Teraz My!"

- Jestem mile zaskoczony targami, jestem na nich pierwszy raz – mówi o swoim odbiorze imprezy Jarosław Sroka. Dodaje, że chciał się czynnie włączyć w imprezę, stąd przyniósł na nią wykonane przez siebie drewniane, ozdobne pudełka, które można było zobaczyć na jednym ze stoisk. - Mam tu na targach rodzinę, która będzie występować w ramach zespołów artystycznych, chcę obejrzeć te występy – zaznacza. Przy okazji planuje sprawdzić, jaką ofertę przygotowali wystawcy i znaleźć coś dla siebie.

