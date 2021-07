Terytorialsi oddają krew

Terytorialsi z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie po raz kolejny wzięli udział w akcji oddawania krwi. Zebrali w sumie 8 litrów tego najcenniejszego leku.

Wakacje to czas, w którym bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna. Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów tego najcenniejszego leku, trzeba działać szybko i efektywnie. Po raz kolejny i z pewnością nie ostatni, do akcji włączyli się żołnierze służący w 43. Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie, wchodzącym w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łącznie zebrali blisko 8 litrów tego najcenniejszego leku - informuje ppor. Anna Szczepańska, ekspert ds. komunikacji 43blp

- Każdego dnia słyszymy o wypadkach i zdarzeniach losowych, które spotykają ludzi. W szpitalach ciągle brakuje krwi. Nie można jej wyprodukować, można ją jedynie podarować, a to nic to nie kosztuje. Nasze motto to: Zawsze gotowi zawsze blisko, a krew łączy ludzi - mówi szer. Paweł Jaroń, jeden z żołnierzy, którzy oddali krew honorowo.