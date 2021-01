Terytorialsi rekrutują online

Najnowszy pomysł żołnierzy z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej to rekrutacja online. Uczestnicząc w spotkaniu przez internet w szybki i łatwy sposób możemy dowiedzieć się, jak wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej i na czym polega służba w Terytorialsach. Najbliższe spotkanie obędzie się już we wtorek 19 stycznia.

Przez pandemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia, nadal nie możemy uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach i spotkaniach. Z ciekawą inicjatywą wyszli za to żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy organizują dla wszystkich chętnych rekrutację online. Wystarczy o wyznaczonej godzinie wejść na stronę internetową spotkania i już po chwili możemy uzyskać niezbędne informacje do tego by wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Spotkania online są skierowane do osób, które chciałyby dowiedzieć się, na czym polega służba w Wojskach Obrony Terytorialnej, a w przyszłości także zasilić nasze szeregi - informuje ppłk Artur Lichończak, zastępca dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Nie chcemy naszych słuchaczy zanudzać opowieściami, lecz w prosty i łatwy sposób przybliżyć służbę w WOT. Dlatego też podczas kilkudziesięciominutowego spotkania mamy pokaz sprzętu wojskowego, możemy zasięgnąć wiedzy, jakie dokumenty są potrzebne, by wstąpić do wojska. Dowiemy się o szkoleniach, jakie czekają na ochotników oraz tego, wygląda szkolenie podstawowe i zwykły dzień służby w obronie terytorialnej. Na zakończenie jest oczywiście czas na zadawanie pytań, które pomogą nam rozwiać wszelkie wątpliwości i podjąć słuszną decyzję. Po zakończonej transmisji do dyspozycji zainteresowanych służbą w WOT pozostają nasi żołnierze- rekruterzy, którzy telefonicznie będą mogli udzielić wszelkich informacji.

Bez wychodzenia z domu można także online spotkać się z żołnierzami, którzy opowiedzą, dlaczego zdecydowali się na wstąpienie do WOT i co im się podoba w tej służbie. Jak godzą życie prywatne i zawodowe ze służbą wojskową. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również jakie są możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju w WOT. Rekrutacja online skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy swoją przyszłość wiążą z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Wystarczy, że spełniasz podstawowe wymagania i już możesz zostać Terytorialsem. - Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś pełnoletni, jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie by pełnić służbę wojskową, jesteś niekarany, nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego to zgłoś się do nas – wyjaśnia szer. Sabina Mazurek z 4W-MBOT – Do służby zachęcamy nie tylko dorosłe osoby, ale także młodych mieszkańców Warmii i Mazur. Dla nich przygotowane zostaną specjalne szkolenia, które nie będą kolidowały z nauką. Jeśli jesteś uczniem lub studentem, który swoją przyszłość wiąże z mundurem, to zachęcamy abyś swoje kroki skierował do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ferie już się kończą, ale przed nami perspektywa wakacji i spędzenia ich w koszarach, w tym przypadku również mamy przygotowaną ofertę szkoleniową.

Terytorialsi z Warmii i Mazur na spotkanie online zapraszają już 19 stycznia 2021 roku o godz. 17. Aby w nim uczestniczyć należy wejść na kanał YouTube – Wojska Obrony Terytorialnej i już po chwili możemy brać udział w spotkaniu, na którym poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące wstąpienia do formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. W założeniu Terytorialsów jest prowadzenie spotkań online systematycznie.