To był naprawdę smerfny pomysł

Gargamel biegający po ulicy nikogo tutaj nie dziwi. Czasami do domów zawita także Smerfetka, Ważniak albo sam Papa Smerf. Jest bowiem takie miejsce całkiem niedaleko Elbląga, gdzie pośród pól, lasów i ludzi mieszkają niebieskie stworzonka, tak bardzo kochane przez najmłodszych widzów. Zobacz zdjęcia.

"Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerfów las..."- Kto jako kilkuletni brzdąc, nie śpiewał kiedyś tej piosenki? Okazuje się, że wioska Smerfów istnieje naprawdę i to kilkanaście kilometrów od Elbląga! W Zalesiu w gminie Milejewo.

Spotkamy tutaj Smerfetkę, Ważniaka, Papę Smerfa, Łasucha i wiele innych niebieskich przyjaciół. Ich podobizny znajdziemy także na drzewach. W samym centrum wioski wita gości ogromny smerf, kilka metrów dalej na ławce siedzi najważniejszy ze smerfów – Papa Smerf i ulubienica wszystkich smerfów - Smerfetka. Można tutaj przysiąść i zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Również na ścianach budynków widnieją podobizny niebieskich stworzeń. Jest także świetlica, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, również w smerfowym klimacie. Ogrodzenie zdobią podobizny smerfów, podobnie jak ściany budynku. A jak to się stało, że małe urokliwe Zalesie stało się krainą Smerfów?

fot. Michał Skroboszewski

- Mieszkańcy upodobali sobie niebieskie stworzonka. Pomysł ten dojrzewał w nas przez długi czas – mówi Teresa Rutyna, sołtys Zalesia. - W naszej świetlicy odbywają się zajęcia kulturalne skierowane głównie do dzieci. Najpierw organizowałam wraz z dziećmi przedstawienia o smerfach. Z czasem narodził się pomysł, by zamienić naszą wioskę w wioskę smerfów. Znajduje się ona przecież pośród pól i lasów i ten krajobraz stwarzał dodatkowy klimat. I tak zamieszkały one z nami, są pośród nas i stanowią atrakcję dla przejeżdżających przez naszą wioskę gości – dodaje. - Również podczas różnych imprez, festynów czy dożynek nie może obyć się bez smerfowego wątku. Przebieramy się wtedy w stroje Smerfów. Nikogo nie dziwi widok spacerującego drogą Gargamela, Smerfetki czy Papy Smerfa. Organizujemy także wizyty studyjne dla dzieci w naszej małej świetlicy, podczas której nie brakuje zabaw z udziałem naszych niebieskich przyjaciół.