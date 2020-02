To nie jest SMS ze skarbówki

SMS z żądaniem uregulowania zadłużenia, informacją o zajęciu konta to oszustwo. - Nie należy otwierać wiadomości ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na wiadomość nadawcy – przestrzega Aneta Dziemidowicz z Urzędu Skarbowego w Elblągu.

Wielkimi krokami zbliża się okres uregulowania płatności z tytułu podatku dochodowego za ubiegły rok. Sytuację próbują wykorzystać oszuści, którzy liczą na nieroztropność potencjalnych ofiar. W przypadku, zgłoszonym przez naszą Czytelniczkę, do oszustwa na szczęście nie doszło. Pani Teresa otrzymała SMS o następującej treści: >> Rachunek podatkowy za rok 2019 nie zostal poprawnie rozliczony, Prosimy o splate grzywny 5,32 pln do dnia 05.02.2020<<< [pisownia oryginalna – przyp. red]. I do tego link.

Co się kryje za tym linkiem woleliśmy, podobnie jak nasza czytelniczka, nie sprawdzać. Potwierdziliśmy, że elbląski urząd skarbowy nie jest nadawcą tej wiadomości. Ani żadnej podobnej. Krajowa Administracja Skarbowa informacji dotyczących zajęcia konta lub zapłaty podatków nie wysyła SMS-em. Do urzędu skarbowego trafiają jednak informacje o tym, że podatnicy otrzymują podejrzane smsy. Przykłady takich smsów otrzymaliśmy z elbląskiego urzędu skarbowego: >>Urząd Skarbowy przypomina o zadluzeniu w kwocie 4,61 PLN. Prosimy o splate do dnia 23.01.2020 lub sprawa będzie skierowana do sadu https://iurzad.net/5361<< lub >>Nastapilo zajecie srodkow na rachunkach w ... Banku na kwote: 985.33PLN. W celu wyjaśnienia sprawy prosimy o kontakt bezpośrednio z NACZELNIK URZEDU SKARBOWEGO W ELBLAGU,+48552364400. Jeśli organ egzekucyjny przesle wniosek o zwolnienie blokady, zostanie ona zdjeta automatycznie. Nie jest wymagany kontakt z Bankiem. Zespol ... Banku.<< [pisownia oryginalna – [przyp. red.].

- Nie należy otwierać wiadomości ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na wiadomość nadawcy – informuje Aneta Dziemidowicz z Urzędu Skarbowego w Elblągu - Są one najprawdopodobniej próbą wyłudzenia danych lub próbą pozyskania środków finansowych.

- To oszustwo, podobne do tego, gdy oszust wysyła SMS-a z żądaniem dopłacenia za paczkę. Link jest fałszywy i kliknięcie w niego może skutkować poważnymi konsekwencjami – dodaje komisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.