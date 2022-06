"To ostatni moment, by ratować pediatrię"

- To ostatni moment, aby utrzymać funkcjonowanie Oddziału Pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu - apelują zatrudnieni w nim lekarze. Czy oddział może zostać zamknięty? O to pytamy dyrekcję szpitala.

To ostatni moment

Do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych lekarze pracujący w Oddziale Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu skierowali prośbę o zajęcie się tym, w jaki sposób on funkcjonuje. Chodzi między innymi o braki kadrowe.

- Uważamy, że jest to ostatni moment, aby utrzymać funkcjonowanie oddziałów pediatrycznego i niemowlęcego w WSzZ w Elblągu. W obecnej sytuacji jednoosobowe dyżury medyczne stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów do nas kierowanych. Według danych za rok 2021 w SOR pediatrycznym obsłużono 3 652 pacjentów, hospitalizowano w oddziale pediatrycznym 1 497 pacjentów, a w oddziale niemowlęcym 812 pacjentów. W przypadku braku poprawy sytuacji kadrowej lub zmian w organizacji opieki zdrowotnej te dzieci w okresie jesiennego szczytu zachorowań będą musiały szukać pomocy medycznej w innych szpitalach - czytamy w piśmie przesłanym przez medyków.

Oddziały zawieszają działalność

Oddział Pediatryczny w Szpitalu Miejskim w Elblągu zamknięty został w 2020 roku. Inne oddziały pediatryczne w regionie również zawieszają działalność.

- Dotyczy to szpitala w Morągu (grudzień w 2017 r.), Szpitala Miejskiego w Elblągu (2020 r.), szpitala w Pasłęku (luty 2021 r.), szpitala w Braniewie (listopad 2021) oraz szpitala w Iławie (maj 2022). W efekcie tego notujemy znaczny wzrost ilości pacjentów obsługiwanych w ramach SOR pediatrycznego oraz Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Niemowlęcego, które to jednostki nadzorowane są w godzinach dyżurowych wyłącznie przez jednego lekarza. Duża ilość pacjentów sprawia, że jeden lekarz dyżurny nadzorujący Oddział Pediatryczny, Oddział Niemowlęcy i SOR pediatryczny nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki dzieciom hospitalizowanym oraz zgłaszającym się po pomoc medyczną - piszą m.in. lekarze.

Brak opieki nocnej

Medycy wskazują również, że dodatkowym obciążeniem dla jedynego lekarza pediatrycznego jest niefunkcjonująca w Elblągu i okolicach po godzinie 22 dziecięca nocna i świąteczna opieka zdrowotna. - W efekcie każde dziecko z nawet najbardziej błahym problemem zdrowotnym jest kierowane do SOR pediatrycznego, uniemożliwiając lekarzowi dyżurnemu zapewnienie właściwej opieki dzieciom hospitalizowanym lub przywożonym przez zespoły ratownictwa medycznego - czytamy w piśmie. - Jako lekarze specjaliści, jednogłośnie opowiadamy się za koniecznością pełnienia dwuosobowych dyżurów medycznych. Jest to warunek niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom kierowanym do szpitala, jak i prowadzenia właściwiej terapii u dzieci już hospitalizowanych. Od kilku miesięcy posiadamy zgodę dyrekcji na taką organizację pracy, jednak ze względu na duże niedobory kadrowe nie jesteśmy w stanie tego realizować - apelują w piśmie.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, jak mówi jej przewodniczący Robert Turlej, nie może się zająć sprawą Oddziału Pediatrycznego w szpitalu wojewódzkim. - To nie jest szpital miejski, lecz wojewódzki. My nie jesteśmy więc właściwymi jego adresatami - podkreśla radny Turlej.

"Chcemy zapewnić ciągłość świadczeń"

Jakie działania podjęła dyrekcja WSZ w Elblągu, by zapewnić właściwe działanie Oddziału Pediatrycznego? Obecnie na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Niemowlęcym zatrudnionych jest 15 lekarzy, w tym 7 lekarzy specjalistów i 8 lekarzy rezydentów.

- Posiadamy 10 miejsc specjalizacyjnych, w tym 8 miejsc jest zajętych. Obecnie trzech lekarzy rezydentów przebywa na urlopach rodzicielskich, jeden lekarz rezydent nie dyżuruje w związku z przedstawieniem zaświadczenia o ciąży - informuje Małgorzata Lewandowska, inspektor Sekcji Marketingu w WSZ w Elblągu.

Podkreśla również, że szpital chce zapewnić ciągłość świadczeń pediatrycznych i podejmuje w tym kierunku szereg działań.

- Staramy się pozyskiwać nowych lekarzy, w tym także spoza Unii Europejskiej. Jesteśmy w trakcie załatwiania formalności związanych z zatrudnieniem lekarza z Białorusi oraz prowadzimy rozmowy z lekarzem z Ukrainy i lekarzem z Białorusi. Zwróciliśmy się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o zwiększenie ilości miejsc akredytacyjnych. 30 maja otrzymaliśmy dodatkowe jedno miejsce specjalizacyjne z pediatrii. Poszukujemy lekarzy, którzy będą chcieli podjąć tą specjalizację. Obecnie mamy 2 wolne miejsca - informuje Małgorzata Lewandowska.

Dodaje również, że szpital na swojej stronie internetowej i w portalach branżowych zamieszcza ogłoszenia oferujące pracę lekarzom pediatrom, - Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy dla lekarzy podejmujących zatrudnienie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Mamy świadomość, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego staramy się dołożyć należytej staranności, by zapewnić ciągłość opieki pediatrycznej w naszym szpitalu - zaznacza Małgorzata Lewandowska.

Posłanka interpeluje

Interpelację do ministra zdrowia w sprawie Oddziału Pediatrycznego w WSZ w Elblągu złożyła posłanka Lewicy Monika Falej.

- Z przerażeniem rodziców spotkała się informacja o możliwości zamknięcia oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W sytuacji tymczasowego (?) zamknięcia pediatrii w Szpitalu Miejskim kilka miesięcy temu, jest to jedyny taki oddział w Elblągu. Po zawieszeniu, a praktycznie zamknięciu oddziałów pediatrycznych w Morągu, w szpitalu miejskim w Elblągu, w Pasłęku, w Iławie - przybywa lawina małych pacjentów do SOR-u Pediatrycznego oraz Oddziału pediatrycznego i Oddziału niemowlęcego w WSzZ. Natomiast jeden lekarz dyżurny nadzorujący wszystko nie jest stanie zapewnić właściwej opieki dzieciom – czytamy m.in. w interpelacji.