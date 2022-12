Tolkmicki zimowy rezydent

- W Tolkmicku przy ul. Nadrzecznej został na zimę bocian – poinformował nas Czytelnik. Czy należy niepokoić się losem ptaka, który zazwyczaj w takich miesiącach udaje się w cieplejsze strony?

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

- Przede wszystkim działanie powinno być uzależnione od stanu i sytuacji, w jakiej bocian się znajduje. Jeśli zauważymy np. uszkodzone skrzydło, warto powiadomić jedną z organizacji oferującą pomoc zwierzętom w naszej okolicy. Może to być np. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Gronowie Górnym lub Ośrodek Jelonki w Nowym Monasterzysku – mówi Marta Piekarska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

A co jeśli z bocianem „na oko” wszystko jest w porządku?

- Bocian nie powinien być niepokojony, także wtedy, gdy nie odleciał na zimę. Niedopuszczalnym jest chwytanie ptaka (usypianie) i przewożenie go w inne, potencjalnie korzystniejsze miejsce, jeśli nie zdradza cech choroby lub osłabienia – czytamy na prawo.pl. Interwencja wobec bociana mogłaby być podjęta tylko w przypadku rannego lub osłabionego przedstawiciela gatunku. - Jeśli jest zdrowy, szanse na złapanie go są niewielkie, a przepłoszenie go ze znanego miejsca tylko pogorszy jego sytuację – pisze dla portalu Alicja Brzezińśka.

Jak podaje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z roku na rok coraz więcej bocianów pozostaje na zimę w kraju.

- W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu (np. lokalnych składowisk śmieci, miejsc wykładania resztek z ubojni) można oczekiwać, że zjawisko to w najbliższych latach będzie się nasilało. Zachęcamy do dzielenia się informacjami o zimujących w Polsce bocianach. Obserwacje rejestrujemy na stronie www.ornitho.pl. Informacje te zbiera także Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” - czytamy. OTOP podaje, że chociaż zimujące bociany często wyglądają na brudne i zaniedbane, a ich pióra mogą wydawać się nadnaturalnie nastroszone, to jednak wynika to z gromadzenia między nimi powietrza, które tworzy "warstwę izolacyjną ograniczającą straty ciepła z organizmu".

Czy dokarmiać bociany? W okresie bardzo silnych mrozów i przy dużym zaśnieżeniu można pozostawiać im małe surowe ryby czy podroby mięsne, jednak nie wędliny zawierające sól i różne substancje chemiczne. Więcej na ten temat tutaj.