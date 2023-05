TON zaczął grać

Przemarsz ulicami (a w zasadzie chodnikami) osób z niepełnosprawnościami zainaugurował elbląskie obchody Tygodnia Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Przez najbliższy tydzień to oni będą gospodarzami miasta. Zobacz zdjęcia.

- Od 30 lat Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest organizatorem Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Przez ostatnie dwa lata z powodu pandemii ograniczaliśmy się tylko do pikniku w Bażantarni. W tym roku wracamy do organizacji atrakcji w całym tygodniu. Poszczególne placówki i organizacje pozarządowe przez cały tydzień będą organizowały dni otwarte. Każdego dnia mamy zaplanowaną jakąś atrakcję - mówiła Barbara Gąsak, prezes Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

- Będzie się działo dużo fajnych rzeczy. Dziś przemarsz osób z niepełnosprawnościami, gdzie chcemy pokazać naszą siłę w mieście. Ważną rzeczą jest wtorkowa konferencja poświęcona funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami (Ratusz Staromiejski, godz. 11 - red.). Mam nadzieję, że przyjdzie dużo osób, bo będzie o czym posłuchać. W środę zapraszamy do Bażantarni na piknik. a o 18 na występ zespol z PSONI do Biblioteki Elbląskiej. W piątek, jako PSONI, zapraszamy na „Dzień Sąsiada“ do naszego nowego budynku przy ul. Lotniczej [dawne gimnazjum nr 7 - przyp. SM]. A w niedzielę wszystkich mieszkańców Elbląga zapraszamy na Stare Miasto - dodała Michalina Dulny z elbląskiego oddziału PSONI.

Osoby z niepełnosprawnościami odebrały symboliczny klucz od Elbląga i Tydzień Osób Niepełnosprawnych można było oficjalnie rozpocząć. Spod Urzędu Miejskiego pochód z okolicznościowymi transparentami przemaszerował w kierunku Starego Miasta. W Ratuszu Staromiejskim otwarto wystawę uczestników elbląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej pt. „Metamorfozy Odsłona III Praca“.

- Z takich rzeczy do zrobienia jeszcze w Elblągu to mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, aby można je było wspierać w drodze do samodzielności. Tak naprawdę to brakuje po trochę wszystkiego - mówiła Michalina Dulny.

- Największą przeszkodą są bariery techniczne, architektoniczne. To jest największe utrudnienie, chociaż trzeba dostrzec też to, co do tej pory zostało zrobione - dodała Barbara Gąsak.

Program Tygodnia Osób Niepełnosprawnych jest tutaj.