Tradycja, smaki i świąteczna atmosfera. II Elbląski Jarmark Wielkanocny już w weekend!

Już w najbliższy weekend serce Elbląga znów zabije świątecznym rytmem. Od 4 do 6 kwietnia na Starym Mieście odbędzie się II Elbląski Jarmark Wielkanocny – wydarzenie, które już w zeszłym roku przyciągnęło mieszkańców i turystów, spragnionych tradycji, lokalnych smaków i radosnej atmosfery zbliżających się świąt wielkanocnych.

Na elblążan czekać będą stoiska z rękodziełem, lokalnymi produktami spożywczymi i dekoracjami świątecznymi. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych i dorosłych takich jak – warsztaty malowania pisanek czy uliczne występy artystyczne, które wprowadzą wszystkich w wielkanocny nastrój.

Jarmark rusza w piątek o godz. 15 i potrwa do niedzielnego popołudnia. W programie znalazły się także wydarzenia kulturalne towarzyszące jarmarkowi. Już w piątek, 4 kwietnia o godz. 17 w Kamieniczkach Staromiejskich odbędzie się wernisaż wystawy „Wesołych Świąt”, a godzinę później – w Muzeum Archeologiczno-Historycznym – wernisaż „Zapisane w tradycji”.

W sobotę (5 kwietnia) w godz. 11–13 Muzeum zaprosi chętnych do udziału w warsztatach tworzenia pisanek metodą batikową – to wyjątkowa okazja, by poznać jedną z najstarszych technik zdobienia jajek i stworzyć własne, unikatowe pisanki, które będą nie tylko ozdobą, ale także piękną pamiątką wielkanocną.

Z kolei w niedzielę (6 kwietnia) o godz. 18:00 w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbędzie się nastrojowy koncert „Przy świecach” – liczba miejsc jest ograniczona.

Nieodłącznym elementem Jarmarku będzie także degustacja tradycyjnych potraw wielkanocnych – barszczu białego i żurku. Serwowanie potraw zaplanowano na sobotę i niedzielę o godz. 15.

- II Elbląski Jarmark Wielkanocny to propozycja dla całych rodzin, miłośników tradycji i każdego, kto chce poczuć atmosferę zbliżających się świąt. Zapraszamy na Stary Rynek – niech wspólne świętowanie stanie się pięknym początkiem Wielkanocy 2025! - apelują władze miasta

Organizatorzy wydarzenia: Michał Missan, prezydent Elbląga, Elbląski Klub Szefów Kuchni

Partnerzy: Biblioteka Elbląska, 4 Warmińsko - Mazurska Brygady Obrony Terytorialnej w 4 Batalionie Obrony Pogranicza w Braniewie oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu