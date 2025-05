Trakcja, jubileusz i atrakcja

Historia tramwajów elbląskich sięga 22 listopada 1895 roku. Wtedy po raz pierwszy pojawiły się na ulicach miasta.

Jak już pisaliśmy na naszych łamach, w 1895 roku były dwie linie tramwajowe. Linia nr 1 łączyła dworzec z przystanią na rzece Elbląg, a "dwójka" kursowała pomiędzy dzisiejszym placem Słowiańskim a skrzyżowaniem ulic Dąbka i Teatralnej.

- Po zakończeniu drugiej wojny światowej los transportu szynowego w naszym mieście nie był taki pewny. Ostatecznie jednak władze zdecydowały, że grupa tramwajarzy, która w roku 1945 przyjechała do Elbląga, odtworzy linie. I tak się stało już rok później. Tramwaje elbląskie przewoziły mieszkańców, ale i zdarzali się znamienici goście. W roku 1916 do pojazdu mknącego po szynach wsiadł cesarz Niemiec Wilhelm II. Wsiadł przy dworcu kolejowym, wysiadł przy stoczni Schichaua - to fragment jednej z naszych relacji z Sobót z przewodnikiem PTTK, poświęconej właśnie tramwajom w Elblągu.