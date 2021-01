Trwa rejestracja wolontariuszy WOŚP

Jeszcze do 18 stycznia mogą się zgłaszać osoby, które chcą zostać wolontariuszami elbląskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku – z powodu pandemii – finał WOŚP odbędzie się w całym kraju 31 stycznia.

Jak zostać wolontariuszem WOŚP w Elblągu? Są dwa sposoby: rekrutacja online lub w sztabie.

Rekrutacja online

wolontariusz ma możliwość zgłoszenia się za pomocą strony iwolontariusz.wosp.org.pl i samodzielnego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego. Osoby niepełnoletnie powinny poprosić opiekuna (rodzica) o pomoc i założenie konta opiekuna wolontariusza. Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem.

Uwaga! Po wysłaniu zgłoszenia musisz zadzwonić do Sztabu (tel. 600 384 230), aby potwierdzić dane, które zostały wpisane do formularza. Pamiętaj, że każdy Sztab ma ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie niepotwierdzone może zostać odrzucone.

Rekrutacja w sztabie WOŚP

Zgłaszamy się w siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/26, zabieramy ze sobą: zdjęcie, dowód lub inny dokument tożsamości oprócz danych osobowych podajemy adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz wyrażamy pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób nieletnich dodatkowo zabieramy ze sobą opiekuna prawnego, który na miejscu podpisze zgodę na wasze uczestnictwo w 29 Finale WOŚP w Elblągu.

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku od 9 do 16, a w sobotę od 11 do 14.

Ważna informacja dla dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce prosimy, żeby w tym roku Waszymi opiekunami na czas zbiórki zostali rodzice, pełnoletnie rodzeństwo, opiekunowie prawni. Zależy nam bardzo na Waszym zdrowiu i musimy minimalizować zagrożenie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 600 384 230. Zapraszamy.