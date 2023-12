Tu nie będzie rewolucji

W marcu 2022 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wybrano 49 radnych. Próbowaliśmy się dowiedzieć, co młodzi radni zrobili przez 1,5 roku kadencji. Zadanie trudne – przyznajemy.

Młodzieżową Radę Miasta w dzisiejszym kształcie powołali dorośli radni na sesji 23 września 2021 r. Załącznikiem do uchwały był statut. Wybory odbyły się 22 marca 2022 r. W wyborach uczestniczyło 5227 uczniów, którzy wybrali 49 radnych.

.

Szukamy informacji w internecie

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Elbląga Młodzieżowa Rada Miasta ma swoją zakładkę. Klikamy poszczególne działy. Wiadomości bardzo mało. Informacja, w której uchwale Rady Miejskiej znaleźć można statut Młodzieżowej Rady. O tym, żeby zamieścić link lub chociaż treść statutu nikt nie pomyślał. Samej uchwały też trzeba szukać na archiwalnej stronie miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej. Tutaj.

Kilka uchwał podjętych w 2023 r. Większość dotyczy spraw porządkowych: radni stwierdzali komu wygasł mandat, wybierali wiceprzewodniczących MRM, zajmowali się składem zespołów problemowych. Merytoryczna jest jedna: 5/IV/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia przez Młodzieżową Radę Miasta Elbląga Apelu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotyczącego Zdrowia Psychicznego Młodzieży

Klikamy dalej. Zespoły problemowe. Tutaj mamy odnośnik do uchwały powołującej osiem zespołów problemowych: ds. patriotyzmu, ds. środowiska, ds. promocji, ds. samorządu uczniowskiego i wolontariatu, ds. kultury, ds. restrukturyzacji rady, ds. sportu, rekreacji i widowisk oraz ds. rewizji. Brakuje nam np. uchwały o wyborze przewodniczącego, informacji o składzie osobowym Młodzieżowej Rady Miasta.

- Na BIP-ie mogą być umieszczane jedynie treści, które Młodzieżowa Rada Miasta przygotowała do umieszczenia. Młodzieżowa Rada Miasta jest grupą niezależną, wybraną przez młodzież w wyborach, której Urząd Miasta zapewnia obsługę administracyjno-biurową, organizację sesji oraz zwrot kosztów wyjazdów reprezentacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Urząd Miasta nie może przygotowywać treści dokumentów, których sporządzenie leży w gestii Prezydium, Sekretarza czy Radnych z Młodzieżowej Rady Miasta – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego ratusza.

To może jest coś w mediach społecznościowych... Facebook: Najnowszy wpis z 21 października z prośbą o wsparcie wyjazdu tancerek z Destination na mistrzostwa świata w tańcu. Poprzedni: z 18 sierpnia informacja o udziale w miejskich obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej... Instagram: ostatni post z 14 grudnia 2022 r. informujący o koncercie świątecznym. Tik – tok: konto jest, filmów brak. X (dawnej twitter): nie znaleźliśmy konta. Może MRM ma swoją stronę internetową? My nie znaleźliśmy.

Wielkie plany

Już w kwietniu 2022 r. część radnych zwołała konferencję prasową, na której przedstawiono 12 postulatów tzw. „sojuszu programowego“. - Koncepcja jest taka, że i tak nic z prac Młodzieżowej Rady Miasta nie wynika, a jest wokół tego robione dużo szumu. My chcielibyśmy wprowadzić nową jakość polegającą na tym, że mówimy o sprawach realnych do zrealizowania i stajemy się równorzędnym partnerem dla elbląskich władz po to, żeby rozmawiać o najważniejszych dla młodzieży i dla Elbląga sprawach – podkreślał Jakub Turczak, ówczesny radny.

W październiku ubiegłego roku odwiedziliśmy młodzieżowych radnych i zapytaliśmy o ich zamierzenia i pomysły. - Przede wszystkim chcemy działać dla dobra młodzieży, chcemy ich wysłuchiwać. Każdy ich pomysł będziemy rozważać. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy będzie możliwy do realizacji. Przychodzą koledzy m. in. z pomysłami na basen otwarty. Chcieliby, aby była tam wiata, miejsce do rekreacji - mówił Dorian Stasiak.

- Mam nadzieję, że koncert, jaki zorganizowaliśmy na koniec wakacji w parku Dolinka, to będzie cykliczne wydarzenie - dodaje Paweł Marchlewski. - Gdyby radni kolejnych kadencji tworzyli podobne mapy do mapy wydatków stworzonej przez nas, to też byłaby dobra inicjatywa.

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

- Chcielibyśmy, aby po naszej kadencji zostało przeświadczenie wśród młodych osób, że zostali wysłuchani, że ktoś mówił ich głosem, w ich imieniu. I może coś uda się „załatwić“ - kończy Alan Rynkiewicz.

- To ma być głos młodych i dla młodych. Starsi mówią trochę inaczej i młodzi często tego nie rozumieją. Młodzieżowa Rada ma pokazać, że młodzi też w mieście mają głos. Współpracujemy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego, były spotkania z prezydentami miasta, na których młodzież przedstawiła swoje pomysły: co powinno się w Elblągu „zadziać“, co oni by chcieli, aby w mieście było, jakie potrzeby ma młodzież - uzupełniła Monika Dwojakowska, opiekunka rady.

Bardziej konkretne postulaty Młodzieżowej Rady Miasta zostały przedstawione podczas spotkania młodych radnych z dorosłymi zasiadającymi w elbląskiej Radzie Miejskiej w listopadzie ubiegłego roku. To między innymi budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 23, Ich listę można przeczytać w naszej relacji z tego wydarzenia

Co się udało, co się nie udało?

Próbowaliśmy skontaktować się z niektórymi radnymi za pośrednictwem Facebooka. Na naszą prośbę o kilka zdań za pośrednictwem messengera na temat pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta zgodzili się odpowiedzieć Alan Rynkiewicz i Jakub Turczak.

Alan Rynkiewicz był (jest?) przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta chociaż... - Właściwie nie pełnię już obowiązków przewodniczącego, ze względu na natłok ważniejszych obowiązków jak nauka. Ostatnio wróciłem do nieformalnego pomagania im, gdyż mieli zastój i od czerwca w MRM nic się nie działo i ostatnio wskrzesiliśmy kilka inicjatyw jak koncert świąteczny - napisał na naszą prośbę o kontakt.

Zapytaliśmy ci się w tej kadencji udało, co się nie udało i jak Młodzieżowa Rada powinna funkcjonować w przyszłości.

- Te kilkanaście wspólnych miesięcy to był intrygujący czas ciekawych inicjatyw, udało nam się przede wszystkim wyrazić głos młodzieży na taką skalę i zorganizować m.in. koncerty, spotkanie z radnymi, turniej szachowy, konkurs literacki, pojawialiśmy się czy współorganizowaliśmy festyny rodzinne, osiedlowe, charytatywne. Niewątpliwym sukcesem jest to, że grupa nastolatków od zera się skumała do tego, żeby 'aż tyle' czy 'chociaż tyle' zrobić. Prywatnie jestem bardzo szczęśliwy, gdyż działalność w radzie mi oraz wielu moim przyjaciołom rozszerzyło horyzonty czy pokazało nowe ścieżki rozwoju. Pojawiło się wiele nowych przyjaźni czy wymiana doświadczeń (także nie raz wielopokoleniowa z osobami z którymi współpracowaliśmy). Wielu moich radnych również tych którzy przypadkowo trafili do nas odkryło swoje powołanie i swoje możliwości w dziedzinie "działania". Głęboko wierzę, że za kilka..., kilkanaście lat będą aktywnymi działaczami w różnych sektorach i w różnych miejscach naszego kraju, także w Elblągu:) Na pewno nie udało nam się podtrzymać trendu w działaniach na co wpływało wygaszenie efektu świeżości czy inne obowiązki moich radnych. Moją osobistą porażką jest to, że nie wykorzystaliśmy w pełni możliwości które mieliśmy, ale czasu nie cofniemy, a to co zrobiliśmy było dobrą robotą. Reformowanie czegoś w działalności rady nie da takich efektów, jak zwykła chęć wspólnego działania którą my mieliśmy przez długi czas, z czego jestem bardzo szczęśliwy, gdyż to był dobry czas. Warto jest działać w jakikolwiek pozytywny sposób dla dobra ogółu, społeczności danej wspólnoty, każdy z nas ludzi ma duże pokłady możliwości i potencjału, który warto wykorzystać. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, który nam jako radzie, radnym i mi w działalności publicznej zaufali, uważam, że nie zawiedliśmy ale wszystko można było zrobić lepiej, mimo wykonaliśmy wszyscy razem ciężkie zadanie z pięknymi jego owocami - odpowiedział Alan Rynkiewicz.

Jakub Turczak radnym był stosunkowo krótko od maja do września 2022 r. Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu na sesji 6 lutego tego roku. Były radny w swojej odpowiedzi przedstawił kilka zastrzeżeń przeszkadzających w pracy rady: jej zbyt dużą (jego zdaniem) liczebność, spadek zaangażowania radnych w miarę upływu kadencji.

- Miałem okazję 2 listopada brać gościnnie udział w V sesji MRM. Ze względu na brak quorum (przyszła niespełna połowa aktualnego składu) obrady nie mogły się rozpocząć i zostały przez p.o. Przewodniczącego odroczone. Takie sytuacje z pewnością nie stawiają MRM-u w oczach Ratusza w najlepszym świetle. Nie można, jak sądzę, mieć pretensji stricte do ludzi tworzących Radę. Sprawa wymaga zmiany systemowej. Jeśli przed następnymi wyborami (najpewniej odbędą się w marcu 2024) nie nastąpi zmiana ordynacji wyborczej, to można się spodziewać w przyszłości podobnych sytuacji jak ta opisana przeze mnie. Najważniejsza zmiana, która wydaje mi się ewidentnie potrzebna, to zmniejszenie liczby radnych (np. do jednej osoby na szkołę). Projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie był złożony w trakcie tej kadencji, nie został jednak przez ówczesnego Przewodniczącego dopuszczony do głosowania. Mniejsza Rada byłaby nie tylko łatwiejsza do prowadzenia ale także bardziej proporcjonalna względem innych miast - proponuje Jakub Turczak. - W trakcie trwania kadencji uchwalony został regulamin systematyzujący zasady pracy zespołów problemowych (zajmujących się takimi zagadnieniami jak sport, kultura, środowisko, rewizja itp.). Miałem przyjemność brać udział w przygotowaniu jego treści. Po kilku miesiącach Regulamin został uchylony gdyż wg uzasadnienia stanowił opresyjny czynnik wobec zespołów, które mogą sprawnie działać i bez niego. Byłoby to jeszcze jakkolwiek zrozumiałe gdyby nie fakt, że podczas tej samej sesji rozwiązano wszystkie zespoły problemowe (poza zespołem „ds. Patriotyzmu”). Jest to rażąca niekonsekwencja i działanie nieco nierzetelne nawet jak na organizację młodzieżową. Idealna byłaby sytuacja, że MRM stanie się nareszcie na prawdę poważnym i merytorycznym podmiotem który będzie odgrywał ważną role konsultacyjną w toku podejmowania przez Ratusz decyzji odnoszących się do młodzieży i nie tylko. Z pewnością młodych ludzi chcących się angażować społecznie nie brakuje i szanse na przyszłość MRM Elbląg w jasnych barwach jak najbardziej istnieją. Pozostaje trzymać kciuki za radę następnej kadencji i życzyć im powodzenia.

Opiekunką Młodzieżowej Rady Miejskiej od początku kadencji jest radna Monika Dwojakowska (prezydencki klub radnych). Radną również zapytaliśmy o działalność MRM:

- Co się udało? MRM była organizatorem dwóch koncertów dla młodzieży: koncert w parku Dolinka na zakończenie lata 2022 przy pomocy departamentu promocji UM oraz Koncert Świąteczny przy współpracy z MDK, pomoc przy tworzeniu miejskiego Tik Toka, współpraca z ECUS, pomoc w projektach skierowanych do młodzieży, udział w imprezach miejskich, Piekarczyk, zorganizowanie spotkania z radnymi RM, wymiana pomysłów MRM to grupa młodych ludzi z głowami pełnymi pomysłów. Niestety czasami bywa problem z ich realizacją. Są przedstawicielami elbląskiej młodzieży ,muszą aktywniej działać w swoich okręgach, przekazywać czym jest MRM i jakie może podejmować działania. Jeśli chodzi o przyszłość,jak ma wyglądać MRM: tworzenie jednego zespołu ,który działa na rzecz młodych, współpraca ze szkołami,samorządami uczniowskimi, współpraca z dorosłą RM - odpowiedziała Monika Dwojakowska.

O wnioski z funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta zapytaliśmy też w ratuszu..

- Informacje na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady i ewentualnych pomysłów na zmiany będą miały osoby działające w Radzie, jej organy statutowe oraz opiekun Rady wybrany uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu (w tej kadencji jest nim Radna Rady Miejskiej w Elblągu, Pani Monika Dwojakowska). - czytamy w odpowiedzi Łukasza Mierzejewskiego. Wychodzi na to, że ratusz swoich wniosków nie ma lub nie chce ich publicznie ujawnić.

Młodzieżowa Rada Miasta w obecnej kadencji kosztowała 1377,76 zł . Młodzieżowi radni nie pobierają MRM jest finansowana z budżetu miasta. Wybory MRM na kolejną kadencję odbędą się najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.

Dowiedzieliśmy się, że jeszcze w grudniu ma odbyć się koncert w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu, który jest współorganizowany przez młodych radnych. Chcą oni także przeprowadzić cykl spotkań z młodzieżą elbląskich szkół, w celu zachęcenia do działalności w radzie kolejnej kadencji. Najbliższą sesję Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowano na 4 grudnia.

Z uchwał zamieszczonych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej wynika, że w 2023 r. mandat radnego wygaszono czterem radnym.