Tu wakacje spędzisz kreatywnie

W wakacje Młodzieżowy Dom Kultury nie świeci pustkami. W obu jego siedzibach – przy ul. Bema i Warszawskiej – odbywają się różnorodne zajęcia, dzięki którym dzieci i młodzież rozwijają swoje pasje. Zobacz zdjęcia.

- Prowadzimy zajęcia z architektury, malarstwa, rysunku, jak również z animacji poklatkowej. Mamy pracownię związaną z dziennikarstwem. Oferujemy również zajęcia kreatywne, z technik szybkiego uczenia się, językowe z hiszpańskiego i angielskiego, naukę gry na instrumentach – saksofon, pianino, trąbka, perkusja, flet. Jest możliwość uczęszczania na zajęcia z tańca – nowoczesnego, ludowego, wokalistyki musicalowej - wymienia Edyta Lichacz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kulturowego w Elblągu.

W MDK działają także zespoły muzyczne Diamenty i Małe Diamenty, składające się z utalentowanych i chcących się rozwijać muzycznie dzieci i młodzieży, które ćwiczą pod okiem ekspertów.

- Jeżeli któryś z rodziców byłby zainteresowany, to do zespołu Diamenty i Małe Diamenty są przesłuchania od 14 do 15 września - dodaje Agata Ciesielska, wicedyrektor MDK.

W sobotę, 22 sierpnia, w godz.11-16, naprzeciwko Ratusza Staromiejskiego, odbędzie się jedna z akcji Przystanek Starówka. W tym roku zorganizowane zostały już cztery takie przystanki, sobotni będzie ostatnim w te wakacje. MDK reprezentuje tam swoje pracownie, organizuje zajęcia, m. in. plastyczne, muzyczne, ze śpiewu. Organizuje również liczne zabawy dla dzieci.

Placówka posiada również studio nagrań. Wkrótce w MDK, przez kilka godzin w tygodniu, ma działać też radio, tworzone przez młodzież.

- Możemy się pochwalić utalentowanymi wychowankami, którzy między innymi dzięki zajęciom w Młodzieżowym domu Kultury osiągnęli sukces na szczeblu krajowym. Marceli Józefowicz wywalczył w bardzo wymagającym castingu główną rolę w musicalu „Księga Dżungli” w Teatrze Muzycznym w Gdyni, podobnie jak Hubert Sartanowicz, który na deskach tego samego teatru zagra w musicalu „Piotruś Pan”. Warto wspomnieć także o Julia Bączkiewicz, która niedawno nagrała swój pierwszy cover w studiu MDK. Wielu z wychowanków dostaje się na studia artystyczne – mówią pracownicy MDK.