Twój pomysł na zielony Elbląg

Wspólnie zazieleniajmy Elbląg – zachęcają władze miasta. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zagospodarowanie zielonych terenów.

Każdy może zgłosić swój pomysł na przykład na obsadzenie ścian pnączami, urządzenie kwietnych łąk, nasadzenia drzew i krzewów. Nie może być on droższy niż 5 tysięcy złotych, na cały program „Zielony Elbląg” władze miasta przeznaczyły w tym roku 30 tys. złotych.

- Celem „Zielonego Elbląga” jest aktywizacja mieszkańców do udziału w tworzeniu zielonej przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, kreowanie i rozwijanie inicjatywy i dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy – dowiadujemy się z regulaminu projektu.

Wnioski mieszkańców przyjmowane są do 31 lipca. Od 2 sierpnia do 13 sierpnia komisja z Urzędu Miejskiego w Elblągu wyceni projekty i je oceni. Do końca sierpnia Zarząd Zieleni Miejskiej wybierze poszczególne projekty do realizacji.

Szczegóły projektu wraz z regulaminem i kartą zgłoszeniową dostępne są na www.gok.elblag.eu – w zakładce „ochrona środowiska”.