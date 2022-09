Tylko mury mówią prawdę

„Ściany szare, świat ponury, masz pomysły, maluj mury“ - czasami na murach można spotkać taki napis. I jak to mówią: dobry mural, nie jest zły i potrafi wywołać uśmiech na twarzy przypadkowego przechodnia. My pojechaliśmy zobaczyć, czego można się dowiedzieć pod mostem nad Babicą. Zobacz zdjęcia.

To miejsce jest po prostu idealne do wypoczynku. Bardzo blisko osiedla znajduje się zielona enklawa przy rzece Babicy. Most chroni od zbyt „dużego słońca“, w razie deszczu, to też na głowę nie pada. W rzece można pomoczyć nogi i przyjemnie spędzić czas.

Ktoś nawet próbował upiększyć to miejsce. Pod mostem ktoś, kiedyś namalował abstrakcyjny wzór, który jednak spełniał warunki estetyki. Ale później... Nie wiadomo czy najpierw podpisali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, czy ich koledzy z drugiego (za to wiadomo, kto „rżądzi“). Pojawiały się (ale nie wiemy w jakiej kolejności) kolejne napisy, bazgroły...

fot. Mikołaj Sobczak

Wysypisko śmieci (jakich pełno w Elblągu) pojawiło się samoczynnie. Szmaty, plastikowe butelki, papiery - dwoma słowami: elbląski standard. Co nowego: szkło potłuczone w drobny mak. A ktoś na murze wyraźnie napisał, żeby nie tłuc butelek. I dzięki temu nie można się np. położyć na boku i mieć to co w życiu najświętsze: święty spokój. Nie ma się więc co dziwić, że na kolejnym słupie ktoś wyznał, że łyka xanadol jak tik taki.

Przeskakujemy Babicę i idziemy po drodze czytając wyznania napisane na słupach utrzymujących most. Można się dowiedzieć, kto ma wstąpić do policji, kim był Jezus, kogo trzeba nie lubić... i tak dalej. na drugim końcu mostu czeka na nas stado żubrów, niestety butelki są puste. Pijące towarzystwo było tak zmęczone, że nawet nie chciało im się wyminić pustych butelek na pełne.

Wakacje się skończyły, ale imprezy pod mostem będą trwały dopóki tylko pogoda pozwoli. I nasza prośba do imprezowiczów: jak skończycie się bawić, to weźcie śmieci ze sobą.