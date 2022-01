Urząd Skarbowy w Elblągu zaprasza na szkolenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu zaprasza na szkolenie online. Szkolenie zaplanowane jest na poniedziałek (31 stycznia) a jego tematem będą zmiany w VAT w 2022 roku.

Tematy które zostaną poruszone na szkoleniu:

- Zmiana stawek VAT od 1 lutego 2022 r.

- Usługi finansowe w VAT,

- Najczęściej popełniane błędy w plikach JPKVAT.

Data szkolenia: 31 stycznia, godz. 13:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 31 stycznia, do godz. 8.00 na adres us.elblag@mf.gov.pl wpisując w temacie "szkolenie VAT". Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, link do szkolenia przyjdzie na maila w dniu szkolenia.