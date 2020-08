Uważaj podczas prac w polu

Policja ostrzega, że w czasie prac polowych dochodzi do wypadków. Wśród poszkodowanych są osoby w różnym wieku. Stąd apel o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Tylko wczoraj policjanci z Elbląga odnotowali trzy interwencje związane z pracami polowymi. W jednym przypadku 61-letni mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Przygniotła go prasa rolnicza. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rydzówka (gmina Pasłęk). Rolnik był trzeźwy.

Niestety nietrzeźwy okazał się kierowca ciągnika, który został zatrzymany w miejscowości Markusy. Policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. Nie poddał się badaniu. 51-latek został przewieziony do szpitala i tam pobrano mu krew do analizy laboratoryjnej. Okazało się również, że ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2023 roku.

Kolejna interwencja dotyczy wypadku, do którego doszło również z udziałem ciągnika rolniczego. W Krzewsku 30-letni traktorzysta nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Doszło do zderzenia. Kierowca jednośladu złamał rękę i trafił do szpitala. Wszyscy byli trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku.

- Lato to nie tylko czas wypoczynku i rekreacji, ale również wytężonej pracy w gospodarstwach rolnych. To okres, który może nieść różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem specjalistycznych maszyn rolniczych. Uważajmy na dzieci i młodzież, która często pomagają przy pracach polowych. Należy pamiętać, że młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie i powinni wykonywać tylko drobne prace w ramach pomocy, zawsze pod okiem dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Pamiętajmy, aby urządzenia były odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione - apeluje policja.