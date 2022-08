W co drugim lokalu gastronomicznym wykryto nieprawidłowości

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie przeprowadził kontrole dotyczące legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych, w miejscowościach turystycznych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz na stacjach paliw i głównych szlakach komunikacyjnych w 12 placówkach gastronomicznych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Co wynika z kontroli?

W 7 z kontrolowanych placówek gastronomicznych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- nierzetelna obsługa konsumentów (1 placówka) :

- zaniżona waga oferowanych 2 partii potraw, a w konsekwencji pobranie wyższej należności za zakup kontrolny na kwotę 17,78 zł,

- nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen (7 placówek), w tym:

- brak w menu okazywanym konsumentom określenia ilości potraw i napojów oferowanych do sprzedaży, do których odnosi się uwidoczniona cena – nieprawidłowość dotyczyła 325 partii potraw i napojów oferowanych w 6 placówkach,

- błędne przeliczenie cen jednostkowych w odniesieniu do 4 partii – 1 placówka,

- brak uwidocznionej informacji o cenie jednostkowej przy 50 partiach napojów alkoholowych i bezalkoholowych - 1 placówka,

- brak wywieszonego cennika w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego - 1 placówka.

Rzetelność obsługi konsumentów.

Rzetelność obsługi konsumentów badano we wszystkich 12 kontrolowanych placówkach gastronomicznych poprzez dokonanie zakupów kontrolnych. Zakupiono łącznie 39 partii dań i napojów. Nieprawidłowości stwierdzono w 1 punkcie gastronomicznym. Zakupione 2 partie potraw wykazały zaniżoną wagę w stosunku do deklaracji w karcie dań, a w konsekwencji pobrano wyższą należność za zakup na kwotę 17,78 zł. W pozostałych 11 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Działania podjęte przez WIIH:

- w związku z zawyżeniem rachunku (oszustwo), zostanie skierowany wniosek do właściwego sądu o popełnienie wykroczenia przeciwko osobie obsługującej inspektorów.

Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów.

W 12 kontrolowanych placówkach sprawdzono przestrzeganie przepisów.o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. W 7 placówkach stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą objęto 1551 partii produktów. Sposób uwidaczniania informacji o cenach zakwestionowano w odniesieniu do 379 partii oferowanych produktów, co stanowi 24% partii objętych kontrolą w zakresie prawidłowego uwidaczniania cen. Nieprawidłowości w zakresie uwidaczniania cen polegały na:

braku określenia ilości potraw, wyrobów do których odnosi się uwidoczniona cena w odniesieniu do 325 partii oferowanych konsumentom w menu (6 placówek),

błędnym przeliczeniu cen jednostkowych w odniesieniu do 4 partii (1 placówka),

nieuwidocznieniu informacji o cenie jednostkowej przy 50 partiach napojów alkoholowych

i bezalkoholowych - 1 placówka,

i bezalkoholowych - 1 placówka, braku wywieszonego cennika w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego - 1 placówka.

Kontrolowani przedsiębiorcy wyeliminowali nieprawidłowości w zakresie prawidłowego uwidaczniania cen.

W kontrolowanych placówkach gastronomicznych zapewniono wystarczającą liczbę cenników oferowanych potraw i wyrobów.

Działania podjęte przez WIIH :

wydano 1 decyzję administracyjną nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną,

zostanie wszczętych 5 postępowań administracyjnych mających w celu nałożenia kar.

Przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Kontrolą objęto 12 placówek gastronomicznych. Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przestrzegali warunków tych zezwoleń. Ponadto posiadali aktualne dowody potwierdzające wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W kontrolowanych placówkach w widocznym miejscu uwidocznione były wywieszki informujące o szkodliwości spożywania alkoholu. W trakcie kontroli nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

Przestrzeganie przepisów ustawy o podatku akcyzowym

Kontrolą objęto 12 placówek gastronomicznych, zbadano łącznie 135 partii wyrobów alkoholowych wartości 32337,00 zł, w tym:

65 partii wyrobów winiarskich wartości 15409,00 zł,

70 partii wyrobów spirytusowych wartości 16928,00 zł.

Banderole na wyrobach alkoholowych naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia. Banderole nie były zniszczone ani uszkodzone. Oferowane do sprzedaży wyroby oznaczone były banderolami niewykazującymi cech zafałszowania. Nie stwierdzono niedozwolonej reklamy promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży przez Internet.

Podsumowanie

Podsumowując działania kontrolne WIIH w Olsztynie, inspektorzy w sezonie turystycznym przeprowadzili kontrole w 12 lokalach gastronomicznych, w wyniku których nieprawidłowości stwierdzono w 7 placówkach, co stanowi 58 % objętych kontrolą placówek. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen (7 placówek), jak również w 1 placówce stwierdzono nierzetelną obsługę konsumentów.

Z wniosków pokontrolnych Inspekcji Handlowej wynika, że co drugi przedsiębiorca nie przestrzega przepisów prawa. Ceny oferowanych dań i napojów w lokalach gastronomicznych podawane są często w sposób niejednoznaczny, konsument nie zna wielkości zamawianych potraw. Zdarza się również wydanie konsumentowi za małej porcji dania w stosunku do deklarowanej w menu. Powyższe wskazuje na zaniechanie lub niedbalstwo przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów. Konsument ma prawo do uzyskania rzetelnej i wyczerpującej informacji przed dokonaniem zakupu. Pomimo systematycznych kontroli w placówkach gastronomicznych wyniki świadczą o potrzebie kontynuowania dalszych kontroli w tym zakresie.