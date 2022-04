W „Garach“ już Wielkanoc

Jak pięknie i oryginalnie przystroić wielkanocny stół? Wczoraj (6 kwietnia) w tej konkurencji zmierzyli się uczniowie w Zespole Szkół Gospodarczych. Zobacz zdjęcia.

Po przerwie związane z pandemią do Zespołu Szkół Gospodarczych wrócił konkurs na aranżację stołów wielkanocnych. Organizacja konkursu, którego motywem są święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, stała się tradycją ZSG. - Startuje w nich młodzież, która pokazuje czego nauczyła się w szkole. Jury ocenia ułożenie menu, dobór zastawy stołowej, charakterystyczna dekoracja oraz prezentacja stołu - mówiła Dorota Dutkiewicz, nauczycielka w Zespole Szkół Gospodarczych, jedna z organizatorek konkursu.

Wczorajszy konkurs (6 kwietnia) był szczególny. W czasie pandemii lekcje odbywały stacjonarnie lub zdalnie, co wymuszało na uczniach stosunkowo większą konieczność pracy samodzielnej. - Podczas pandemii nasza młodzież zajęcia praktyczne, miała częściowo. Co drugi tydzień uczniowie przychodzili do nas, by móc nadrobić braki. Przed konkursem dostali możliwość konsultacji z nauczycielem, który otwarcie pomagał im i odpowiadał na nurtujące pytania. Nie zostali pozostawieni sami sobie. Zawsze mogli do nas przyjść i otwarcie porozmawiać. - opowiadała Dorota Dutkiewicz.

Decydujący głos należy do jury, w skład którego wchodzą elbląscy przedsiębiorcy. Ich zadaniem była ocena stołów wg podanych kryteriów. Zauważyliśmy, że większość stołów była inspirowana domowym klimatem. - - Chcieliśmy, aby nasz wystrój przedstawiał minimalizm, aby gość poczuł się jak u siebie. Tak jak bajce "Ratatuj" ktoś podchodzi, patrzy i myśli "Czuję się jak u siebie w domu". - mówili Jakub Wabiński i Przemysław Bieroński, uczestnicy konkursu.

Dla uczniów konkurs był szansą, aby sprawdzić się na tle innych osób w szkole. Wielu z nich ozdoby świąteczne i akcenty wielkanocne przyniosło z własnych domów. - Interesujemy się tym, co robimy. Dzięki tej inicjatywie mogliśmy się sprawdzić, nabyć trochę więcej doświadczenia. Gdybyśmy zdołali wygrać, poczulibyśmy wielką satysfakcję, bo udowodniłoby nam to, że sprawdzamy się w tym, co lubimy robić. - opowiedzieli nam Mateusz Stasiorowski oraz Oliwia Dąbrowska.



Wyniki:

I miejsce — Danuta Rzeszotek, Izabella Ostrowska - stół nr 7

II miejsce — Natalia Górska, Wiktor Kaczorowski - stół nr 9

III miejsce— Oliwia Jurkiewicz, Weronika Imienowska - stół nr 1