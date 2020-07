W mieście spędzisz czas na wodzie

Nad rzeką Elbląg ponownie można wypożyczać sprzęt wodny. Do dyspozycji mieszkańców i turystów są kajaki, rowery wodne, a nawet małe motorówki.

Wakacje rozpoczęły się na dobre, a po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa warto aktywnie spędzać wolny czas. Każdy spędza go na swój sposób, często nie zdając sobie sprawy, co ciekawego ma do zaoferowania ich miasto.

Od dzisiaj (8 lipca) działa wypożyczalnia kajaków w przystani przy ul. Radomskiej. Elbląski oddział PTTK do 30 września w godz. 10-18 oferuje kajaki jedno, dwu i trzyosobowe (dwie osoby dorosłe i dziecko), a ceny zaczynają się od 8 zł za godzinę wypożyczenia.

Od kilku dni działa również wypożyczalnia sprzętu pływającego przy Wybrzeżu Gdańskim, prowadzonym przez Grupę Wodną. Kajaki, rowery wodne, małe motorówki, a nawet żaglówki można wypożyczać w dni powszednie w godz. 16-20, w weekendy w godz. 10-20. Ceny? Na przykład wypożyczenie kajaka dwuosobowego na 25 minut kosztuje 8 zł, a roweru wodnego – 15 zł.

Na starówce działa też wypożyczalnia rowerów, który uruchomił Hotel Elbląg. Elektryczny można wypożyczyć za 20 zł za godzinę, zwykły za 15 zł. W cenie otrzymujemy również kask i pompkę. Nie trzeba być gościem hotelu, by z takiej usługi skorzystać.