W oczekiwaniu na otwarcie mostu

Wodniacy przepływający rzeką Elbląg chcieliby utworzenia miejsc postojowych dla jednostek pływających. Tak aby w czasie oczekiwania na podniesienie mostów mogli zejść na ląd.. Taka inwestycjana razie nie jest jednak planowana.

Jednym z problemów zgłaszanych przez środowisko wodniackie jest kwestia miejsc postojowych na rzece Elbląg przed mostami zwodzonymi. Wodniacy chcieliby mieć możliwość zacumowania swoich jednostek i zejścia na ląd podczas oczekiwania na otwarcie przepraw.

Na dzisiejszej (4 kwietnia) corocznej naradzie nawigacyjnej, która odbyła się w Nowym Dworze Gdańskim, do sprawy odniósł się Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu w Elblągu, na naradzie reprezentujący także elbląski Urząd Miejski.

- Utworzenia nowych miejsc na chwilę się nie przewiduje. Natomiast prowadzone są inwestycje w obrębie Starego Miasta, głównie przed Mostem Wysokim, gdzie będą będą budowane nowe nabrzeża wraz z miejscami cumowniczymi. Jest już wyłoniony wykonawca tej inwestycji. Rozpocznie się jesienią tego roku. Można natomiast korzystać z dotychczasowych miejsc cumowniczych przy starych nabrzeżach - mówił Arkadiusz Zgliński.

Wodniacy muszą więc w swoich rejsach „celować“ czas tak, aby zdążyć na godzinę otwarcia mostu. Przypomnijmy, że w sezonie od marca do października mosty są otwierana od 7 do 21 co godzinę. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z kapitanatem portu możliwe jest otwarcie mostów poza ustalonymi godzinami. "Poza sezonem" od listopada do lutego mosty są otwierane po uzgodnieniu z kapitanatem portu.