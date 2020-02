W samorządach potrzebni są młodzi

Spotkanie młodzieży Euroregionu Bałtyk z samorządowcami odbyło się w Ratuszu Staromiejskim (fot. Anna Dembińska)

Do Elbląga przyjechała młodzież ze Szwecji, Litwy, Danii i różnych części Polski, by dyskutować o roli młodych osób w samorządach lokalnych. To projekt realizowany m.in. przez Euroregion Bałtyk.

Młodzież z kilku krajów odwiedza po kolei różne gminy należące do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. Dzisiaj są w Elblągu, odwiedzą również Gdynię, Iławę i Nowe Miasto Lubawskie. Ponad dwuletni projekt, którego realizacja dobiega już końca, ma na celu aktywizowanie młodych ludzi w działalność samorządów lokalnych. - Wielu samorządowców mówi, że brakuje tej "młodej strony" samorządowej, że trzeba wykorzystać energię, potencjał, możliwości i pomysły młodych ludzi – mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski, który tydzień temu objął także roczną prezydencję w Euroregionie Bałtyk. - Zależy nam na tym, aby wykorzystać pewne mechanizmy i propozycje występujące w różnych krajach – wyjaśniał znaczenie dzisiejszego spotkania. Jednocześnie wskazał na cel tego rodzaju projektów:- Chcemy dać narzędzia, wzbudzać motywacje i stworzyć możliwości do wymiany kontaktów, w celu uczenia młodych ludzi samorządności i aktywności. - Zależy nam na tym, aby wspierać różne procesy w szkołach i społecznościach lokalnych, które młodych ludzi traktują bardzo poważnie i pozwalają im wpływać na decyzje, które będą ich bezpośrednio dotyczyć – mówiła Joanna Pietrasik z Fundacji Civis Polonus, zaangażowanej w realizację projektu. - Naszym celem jest stworzenie sieci organizacji, które będą wspierać zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi – mówiła. - Jestem pod wrażeniem tego, co się udało zrobić w Polsce, gdyż w mniejszych i większych społecznościach około 500-600 młodych ludzi naprawdę się rozwinęło i zbudowało większe zaufanie do polityki, do samorządów i swoich władz, a oprócz tego miało realny wpływ na to, co się dzieje w ich środowisku. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej dzisiejsze spotkanie głos zabrała Małgorzata Samusjew, dyrektor sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, która mówiła o kolejnych, planowanych na ten rok projektach związanych ze zwiększeniem zaangażowania młodych ludzi w samorządność. Taki zasięg ma Euroregion Bałtyk (fot. Anna Dembińska) - Pierwszy dotyczy promocji społecznej i socjalnej przedsiębiorczości wśród młodzieży, drugi jest związany z Bałtycką Platformą Młodzieżową – mówiła. W ramach Euroregionu Bałtyk planowane są także działania bezpośrednio związane z ekologią. - Euroregion jako sieć międzynarodowa skupia się na wodzie, stąd nasz aktywny udział w projektach związanych z problematyką wody i Bałtyku – podkreślała dyrektor. Jednym z przykładów jest tu projekt Contra, związany z zagospodarowaniem biologicznych odpadów, które wyrzuca morze. - Z partnerami międzynarodowymi zastanawiamy się, jak można te odpady wykorzystać na polu samorządów, a nie tylko pozbywać się ich. Są one obciążeniem, a można je przekształcić w jakieś dobro – mówiła. Spotkania młodzieży z samorządami w ramach czwartej wizyty studyjnej projektu Sieci Grup Młodzieżowej Południowego Bałtyku (South Baltic Youth Core Gropu Networks) potrwają do najbliższego piątku.

Tomasz Bil