W sprawie kąpieliska warto uczyć się od Radkowa

Już prawie dwa miesiące trwa w elbląskim ratuszu rozpatrywanie ofert dotyczących modernizacji kąpieliska przy ul. Spacerowej. W oczekiwaniu na wyniki prac komisji przetargowej zaglądamy do Radkowa, niewielkiej miejscowości w województwie dolnośląskim, która kilka tygodni temu otworzyła po remoncie własne kąpielisko, dokładnie o takiej samej powierzchni, jakie miało kąpielisko w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Zacznijmy od elbląskiego przetargu na rewitalizację kąpieliska przy Spacerowej. Przypomnijmy, że władze miasta chcą zbudować kompleks odkrytych basenów z kompleksem zjeżdżalni i sportowo-rekreacyjną infrastrukturą. Wyceniły prace na 71 mln złotych (65 mln Elbląg ma otrzymać z funduszy rządowych). W postępowaniu przetargowym oferty złożyły cztery firmy, opiewają na kwoty od 90 do 100 mln złotych. Od 30 czerwca trwa badanie ofert przez komisję przetargową.

Prezydent Elbląga postawił na budowę centrum rekreacji zasilanego wodą wodociągową, jakie ma powstać w starej tzw. wojskowej niecce byłego kąpieliska. Naturalne kąpielisko planowane jest dopiero w kolejnym etapie, w drugiej z nieczynnych obecnie niecek. Kiedy? Tego nie wiadomo.

Może warto skorzystać z doświadczeń Radkowa, niewielkiej miejscowości turystycznej w województwie dolnośląskim, którą odwiedził niedawno jeden z naszych Czytelników, dzieląc się swoimi wrażeniami.

- Radków kilka tygodni temu otworzył po remoncie swoje kąpielisko, które zajmuje również 5 hektarów powierzchni, jak były basen w Elblągu. Jest zasilane wodą na podobnej zasadzie jak elbląskie kąpielisko przed laty, powstał kompleks zjeżdżalni, water park. Świetna atrakcja dla dzieci. Zalew jest przedzielony pomostem na pół, po jednej stronie jest kąpielisko, druga przeznaczona dla sportów wodnych i wędkarzy. Obiekt ma być czynny od 15 maja do 15 października, bo władzom miasta zależało na wydłużeniu sezonu turystycznego – informuje Czytelnik.

(fot. Czytelnik)

Zalew Radków powstał w latach 70. Jako zbiornik rekreacyjny dla pracowników kopalni węgla kamiennego „Piast” w Nowej Rudzie, którą na początku lat 2000 zamknięto. Ze zbiornika korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale też liczni turyści. W 2020 roku samorząd Radkowa powołał do życia spółkę miejską Radkowski Zalew, która zarządza tym terenem, w ostatnim czasie gmina zainwestowała w jego modernizację 5 mln złotych, większość środków pochodzi z dofinansowania z rządowego funduszu Polski Ład. Pogłębiono zalew, zamontowano kompleks zjeżdżalni, pojawił się water park, przebudowano plażę i molo. Oczywiście stan zalewu w Radkowie przed remontem nie był tak katastrofalny jak nieczynnego kąpieliska w Elblągu (stąd niższe koszty), był on otwarty dla mieszkańców i turystów, ale nie spełniał wymogów nowoczesnego miejsca do rekreacji. Teraz stał się kolejną atrakcją turystyczną tej gminy.

- Dziś ma powierzchnię około 5 ha, długość ok. 1 km. Wyznaczone jest tu strzeżone kąpielisko (osobne dla dzieci), drewniany pomost, można skorzystać z piaszczystej plaży, albo z trawiastej wokół akwenu. Latem można wypożyczyć kajaki i rowerki, zjeść w jednym z barów działających na miejscu. A potem znaleźć nocleg w gospodarstwie agroturystycznym lub domku, których w okolicy nie brakuje – czytamy w „Gazecie Wrocławskiej”.

Nasz Czytelnik wykonał zdjęcia świeżo oddanego po remoncie kąpieliska w Radkowie. Tylko pozazdrościć mieszkańcom dolnośląskiej gminy!