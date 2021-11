W weekend wodne tory przeszkód

Na dwóch basenach w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka od piątku do niedzieli (26-28 listopada) będzie można skorzystać z ciekawych atrakcji. A będą to dmuchane tory przeszkód, dostępne w cenie zwykłego biletu. Zobacz film z września, kiedy tory były dostępne pierwszy raz.

Po raz drugi w Elblągu pojawią się tory przeszkód na wodzie. Jest to znakomita forma spędzenia wolnego czasu dla dzieci i dorosłych. W strefie rekreacyjnej, czyli w basenie do nauki pływania, będzie mniejszy dmuchany tor dla dzieci. Natomiast w basenie sportowym znajdzie się ten dłuższy i większy. Będzie się różnił od tego, który był dostępny we wrześniu, więc warto spróbować czy pokonanie go będzie łatwiejsze czy trudniejsze.

Z torów przeszkód będzie można skorzystać w piątek 26 listopada (od godz. 20 do 22), przez całą sobotę 27 listopada (od 6 do 22) oraz w niedzielę 28 listopada (od 6 do 21). Przy każdym z torów o bezpieczeństwo zadbają ratownicy. Co ważne, bilet wstępu będzie dostępny w cenie zwykłego wejścia na basen.