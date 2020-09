Wakacje do góry kołami

- Na początku czerwca zakład wywożący odpady obrócił śmietnik przy ul. Bażyńskiego (w pobliżu klatki nr 19 – dop. red.), do którego wrzuca się szkło - informuje nasz Czytelnik. Dodaje, że wspomniany pojemnik jest uszkodzony, a sytuacja trwa od początku czerwca do teraz.

- Mieszkańcy mimo to próbują wrzucać śmieci do tego obróconego śmietnika, trudno mi było zweryfikować, kto w ogóle powinien się zająć tą spawą – relacjonuje Czytelnik i dodaje, że w tej sprawie zwracał się m. in. do EPGK.

Uszkodzenie wspomnianego pojemnika na szkło polega na wgnieceniu jednego z kół. To z tego powodu obracali go pracownicy EPGK, którzy zajmują się wywozem odpadów. Jak się dowiedzieliśmy, na zmianę z mieszkańcami, którzy chcieli wyrzucać szkło. Na zabudowie śmietnikowej w tym miejscu można zobaczyć informację o systemie segregacji od Zakładu Utylizacji Odpadów. Trudno jednak segregować bez pojemnika. Wybraliśmy się na miejsce: śmietnik, zgodnie z relacją Czytelnika, wczoraj (1 września) stał obrócony.

W sprawie skontaktowaliśmy się z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Tam dowiedzieliśmy się, że problem jest przedsiębiorstwu znany, a pojemniki na śmieci w tym miejscu dzielą ze sobą dwa podmioty: Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych spółka z o.o i Zarząd Nieruchomości „Elzam Dom” Sp. z o.o. To właśnie w "Elzam Dom" dowiedzieliśmy się więcej o zbliżającym się rozwiązaniu problemu, bo to ta firma wzięła na siebie zlecenie wymiany uszkodzonego śmietnika.

Fot. Michał Skroboszewski

- Sprawa zostanie załatwiona prawdopodobnie jutro lub pojutrze – informuje Sylwia Drewek z ZN "Elzam Dom". Zaznacza, że Zarząd Nieruchomości wcześniej zlecił firmie Cleaner, która jest właścicielem tych pojemników, zabranie uszkodzonego egzemplarza. Podkreśla też, że tego rodzaju śmietniki są stopniowo wymieniane na plastikowe, o kolorze odpowiadającym segregowanym odpadom. Informuje również, że długi czas realizacji zlecenia wynikał z przyczyn niezależnych od reprezentowanej przez nią spółki.

- Robiliśmy remont całej tej obudowy śmietnikowej, ona została trochę odnowiona i robiliśmy jej inwentaryzację – dodaje. - Kolejne śmietniki też będą wymieniane, bo nie mają odpowiedniego opisania segregacji – zapowiada.