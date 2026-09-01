Wakacje powoli się kończą, a szkoła już za chwilę... Akcja Pierwszy Dzwonek

Wakacje powoli się kończą, a szkoła już za chwilę... Pewnie wielu z nas właśnie kompletuje zeszyty, kredki, piórniki i wszystko, co przyda się na nowy rok szkolny. Przy okazji swoich zakupów możemy pomyśleć też o tych, dla których przygotowanie szkolnej wyprawki nie jest takie proste.Zapraszamy do dołączenia do akcji „Pierwszy dzwonek”!

Jeśli możecie, dorzućcie od siebie coś do wspólnej zbiórki – zeszyt, kredki, piórnik, plecak czy inne szkolne przybory. Nie trzeba wiele. Każda rzecz się przyda i każda ma znaczenie.

Jak co roku pamiętamy również o DPS przy ul. Kasprzaka, gdzie pod stałą opieką Sióstr Zgromadzenia Świętej Jadwigi przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. To miejsce, które tradycyjnie wspieramy i o którym chcemy pamiętać także przy okazji początku roku szkolnego.

Zbiórka potrwa do końca września!

Czekamy na Was u Nas przy Zw. Jaszczurczego 17/26 od poniedziałku do piątku od 9 do 16.

Zróbmy razem trochę dobrego. Niech nikomu nic nie zabraknie na nowy rok szkolny!