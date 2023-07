Wakacyjne spotkanie z Fabryką Dobra

W czwartek (13 lipca) w godz. 17-19 Fabryka Dobra i Ubuntu – miejsce dobrych emocji, zapraszają na spotkanie przy ul. Saperów 14c. Będą zajęcia plastyczne dla najmłodszych, „wymiennik”, a także okazja do uzyskania pomocy dla tych, którzy jej potrzebują.

- Zapraszamy na zajęcia dzieci z rodzicami, będą zabawy z chustą animacyjną, malowanie na stretchu, kolorowanie, lepienie z plasteliny, malowanie rękami, generalnie zajęcia plastyczne – mówi Katarzyna Kozioł z Fabryki Dobra. - To okazja, by aktywnie wypełnić jeden z wakacyjnych wieczorów. Jeśli będzie dobra pogoda, być może wybierzemy się na zajęcia na zewnątrz – dodaje.

Od września Fabryka Dobra będzie kontynuować tzw. „wymiennik”, ale będzie można z niego też skorzystać w to wakacyjne, czwartkowe spotkanie. Co to za inicjatywa?

- Jeśli widzimy, że jakieś ubrania są już na nasze dzieci, albo nawet na nas, za małe, to można je u nas wymieniać na takie, które będą pasować. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta inicjatywa się rozwijała – podkreśla Katarzyna Kozioł.

Fabryka Dobra ciągle realizuje pomoc dla potrzebujących. W siedzibie grupy można m.in. otrzymać ubrania. Ciągle organizowana jest też akcja „Mamy mamy”, polegająca na wsparciu i przygotowaniu wyprawki dla dziecka dla potrzebujących rodziców.

Od września elbląska grupa pomocowa zamierza rozszerzyć swoją działalność, spotkania będą realizowane trzy razy w tygodniu, odpowiednio w związku z zajęciami dla dzieci, „wymiennikiem” i pomocą dla tych, którzy jej potrzebują.

Z Fabryką Dobra - by otrzymać pomoc lub wesprzeć jej działania - można skontaktować się m.in. przez Facebooka.