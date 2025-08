Wakacyjny weekend w mieście nie musi być nudny!

Zostaliście bez planów na nadchodzący weekend? Nie martwcie się! Czeka na Was nowoczesny kompleks basenowy z pięcioma zjeżdżalniami Park Wodny Dolinka, kryty basen z jacuzzi i sauną – Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz tor rolkarski Kalbar. Sprawdźcie szczegóły.

Basen, który musisz odwiedzić!

Kompleks, w którym poczujesz się jak na zagranicznych wakacjach? To Park Wodny Dolinka w Elblągu! Właśnie tutaj spędzisz najlepsze wakacje w mieście. Na gości czeka 5 zjeżdżalni, basen rekreacyjny i sportowy, brodzik dla maluchów – woda we wszystkich basenach jest podgrzewana. Oprócz tego boisko do siatkówki, rwąca rzeka, pomosty do plażowania, leżaki, parasole, zielona strefa relaksu i kompleks gastronomiczny, w którym znajdziesz posiłek na mniejszy i większy głód.

Atrakcyjne ceny, wejście całodniowe lub po godzinie 16:00, zniżki specjalne np.: z Elbląską Kartą Dużej Rodziny, bilety ulgowe, honorowane karty Multisport i FitProfit. Mieszkańców zachęcamy do wybrania się na basen w miarę możliwości rowerem lub komunikacją miejską. Na miejscu dostępny jest również parking – pierwsze 80 minut bezpłatne.

Szczegóły dotyczące cennika i liczbę osób w obiekcie można sprawdzić na stronie mosir.elblag.eu.

A może relaks w saunie i jacuzzi?

Jeśli oprócz kąpieli w basenie stawiacie na relaks, to koniecznie musicie zajrzeć do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Znajdziecie tam jacuzzi, bicze wodne oraz trzy sauny: sucha, parowa i biosauna. Kryty basen, to idealna opcja na pochmurne i deszczowe dni. Najmłodsi mogą skorzystać ze specjalnej niecki, w której czeka na nich zjeżdżalnia, kolorowe zabawki i armatki wodne z dyszami. CRW Dolinka czynne jest codziennie od 6:00 do 22:00 bez względu na pogodę za oknem.

Cennik i szczegóły znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

Rolki i sporty piłkowe

Umiesz jeździć dobrze na rolkach, a może właśnie szukasz miejsca, na którym bezpiecznie możesz uczyć się podstaw? Zajrzyj na tor Kalbar, gdzie na specjalnej nawierzchni z pewnością szybko zrobisz postęp. Kalbar, to nie tylko tor. Wewnątrz znajdują się boiska wielofunkcyjne: 2 do koszykówki i siatkówki, jedno do piłki ręcznej oraz dwa korty tenisowe. Korzystanie z toru wrotkarskiego i boisk jest bezpłatne. Wejście na korty jest odpłatne i obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna - tel. 537 443 376.

Skorzystaj z ten weekend z obiektów MOSiR i spędź aktywnie czas.