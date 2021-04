Walczą o nowe stołówki

Elbląskie szkoły rywalizują w ogólnopolskim konkursie, w którym nagrodą jest metamorfoza szkolnej stołówki za 80 tysięcy złotych. Najwięcej głosów w Elblągu ma SP nr 25 i to właśnie rodzice uczniów z tej szkoły poprosili naszą redakcję o nagłośnienie tej akcji.

Organizatorem konkursu jest firma Amica, a nagrodą główną jest całkowita metamorfoza szkolnej stołówki.- Zwycięskie placówki, które zbiorą najwięcej głosów – w swojej kategorii (szkoły do 150 uczniów, szkoły do 350 uczniów i szkoły powyżej 350 uczniów) zostaną nagrodzone metamorfozą szkolnej stołówki. Architekci zaprojektują stołówkową przestrzeń na nowo, wprowadzając kolor, tam gdzie go brakowało i ożywiając wnętrze, aby stało się przytulne, przyjazne i iskrzące kolorami! – piszą na swojej stronie organizatorzy konkursu.

Do konkursu przystąpiło kilkanaście elbląskich szkół. Najwięcej głosów – prawie 800 - zebrała dotychczas SP nr 25 im. J. Kusocińskiego z ul. Wyżynnej. Do zwycięstwa wiele jeszcze brakuje, ale – jak podkreślają w mailu do naszej redakcji rodzice uczniów – „w jedności siła!”

„Parę lat temu dzięki wsparciu Czytelników i nagłośnieniu akcji, w konkursie organizowanym przez firmę Nivea, udało się uzyskać nowoczesny plac zabaw dla SP nr 12. Wierzymy, że i tym razem elblążanie wyjdą z pomocą i przy pomocy kilku kliknięć, pomogą ulepszyć placówkę z „naszego podwórka” - napisali do nas.

Także tym razem wygrana w konkursie zależy przede wszystkim od wspólnego, aktywnego zaangażowania lokalnej społeczności.

Głosy można oddawać za pośrednictwem strony internetowej. Należy wyszukać placówkę poprzez wpisanie miasta, kodu pocztowego bądź jej nazwy. Codziennie można oddać jeden głos z jednego konta utworzonego na stronie. Głosowanie trwa do 15 maja. Wyniki ogłoszone zostaną pod koniec maja, głosowanie jest bezpłatne.