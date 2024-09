Ważna sprawa dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności

Zmieniły się przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dlatego osoby, które mają orzeczenia o niepełnosprawności i pobierają z tego tytułu świadczenia, powinny zapoznać się ze szczegółami poniżej informacji.

3 sierpnia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1165), która wprowadziła nowe przepisy określające możliwość wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WAŻNE!

Osoby zainteresowane otrzymaniem po dniu 30 września 2024 r. świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy zasiłek dla opiekuna, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego) powinny złożyć w Departamencie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 wniosek o dane świadczenie wraz z nowym orzeczeniem o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna oczekuje na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności do wniosku należy dołączyć zaświadczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Na tej podstawie zostanie wydana decyzja w sprawie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności na okres wskazany w zaświadczeniu, jednak nie dłużej niż do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia.

Zgodnie z art. 6bb ust. 1-2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność (np. jeżeli termin ważności orzeczenia upływał 30 września 2024 r. będzie to data 31 marca 2025 r.).

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane dzieciom w wieku do ukończenia 16. roku życia, zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16. roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.