Weekend z MOSiR-em

Festyn w parku Dolinka, rolki na torze Kalbar i chwila relaksu na basenie, to propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na udany weekend w mieście.

Moc atrakcji w parku Dolinka

Drugi miesiąc wakacji rozpoczniemy od festynu. W najbliższą sobotę, 3 sierpnia, zapraszamy całe rodziny do spędzenia czasu w parku Dolinka. Od 11:00 do 14:00 na uczestników czekać będą dmuchańce, rekreacyjno-sportowe konkurencje, malowanie twarzy, animacje, laserowy paintball. Nowością będą również kolorowe proszki holi, które wspólnie wyrzucimy w górę tworząc barwne obłoki. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne.

Rolkami po torze

Wakacyjny czas jest dobrą okazją do jazdy na rolkach, wrotkach lub hulajnogach. Kalbar zaprasza miłośników sportów do skorzystania z toru oraz boisk wielofunkcyjnych do siatkówki i koszykówki. Tor jest czynny codziennie od 9:00 do 21:00. Za dodatkową opłatą i wcześniejszą rezerwacją kortów (tel. 537 443 376), można również rozegrać mecz tenisa ziemnego.

Basen na pogodę i niepogodę

Podczas gorących dni szukamy ochłodzenia, a w te deszczowe alternatywy na spędzenie wolnego czasu. W obu przypadkach warto skorzystać z Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Dzieci i młodzież mogą oddać się wodnemu szaleństwu, ze zjeżdżalniami, armatkami wodnymi, siatką wspinaczkową i sztuczną falą. Rodzice za to mogą skorzystać z jacuzzi, strefy saun czy basenu sportowego. Basen czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00.

